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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

致力完成190億美元軍售案　美眾院軍委會副主席：確保台灣自衛能力

▲▼總統蔡英文接見「美國聯邦眾議院軍事委員會魏特曼副主席訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見「美國聯邦眾議院軍事委員會魏特曼副主席訪問團」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

蔡英文總統1日上午接見「美國聯邦眾議院軍事委員會魏特曼（Rob Wittman）副主席訪問團」，感謝訪賓長期在美國國會推動各項友台法案，關心我國的安全議題，並透過來訪展現對台的友誼與支持。魏特曼則說，任何對台灣具敵對、無端的攻擊，美國一定會堅定回應，他強調，為確保兩國間現有的軍售案順利進行，眾議院兩黨議員都會致力確保完成這筆190億美元尚未交付的對外軍售。

蔡英文致詞時感謝訪賓長期在美國國會推動各項友臺法案，更透過來訪展現對台灣的友誼與支持。她說，大家都是台灣的好朋友，非常關心台灣的安全議題。訪賓每年努力推動的《國防授權法案》，都持續納入各項政策倡議，協助臺灣強化自我防衛能力，並深化台美安全合作。

蔡英文表示，魏特曼副主席和在場多數議員參加的軍事委員會，持續透過舉行聽證會、提出議案等行動，協助擘劃美國強化國防的政策，並且擬定支持盟友保衛民主自由的安全藍圖。她認為，當前面對威權主義的擴張，民主夥伴的團結合作更加重要，「我們期待能與美國及更多民主夥伴，一起守護區域的穩定和繁榮」。

蔡英文也感謝美國國會跨黨派的支持，「台美21世紀貿易倡議」已經順利簽署首批協定，並迅速通過施行法案。相信透過這項協定，台灣和美國將持續深化經貿夥伴關係。為了促進台美更緊密的雙向投資及產業合作，也希望在議員們的支持之下，能夠解決台美雙重課稅問題。

隨後，魏特曼副主席致詞時表示，非常榮幸能夠與來自佛羅里達州、維吉尼亞州以及德州的國會議員代表團來到台灣，台美關係長遠深厚，且持續更加強健，是立基於民主、法治、科技及經濟發展等共享價值，也建立在兩國間的互信、理解及互惠的基礎上。

魏特曼強調，美國國會兩黨都支持增進台美關係，並認為兩國必須共同尋求互惠互利的經濟機會，即雙邊企業能夠相互投資。

魏特曼指出，任何對台灣具敵對、無端的攻擊，美國一定會堅定回應。他們也瞭解台灣在自我防衛方面的努力，包括恢復一年期的義務役。因此，他們必須確保兩國間現有的軍售案順利進行，眾議院兩黨議員都會致力確保完成這筆190億美元尚未交付的對外軍售。

魏特曼表示，他們深知和平穩定對印太地區的重要性，這也是在此區域的朋友及夥伴們所關注的焦點。他強調，將盡一切努力，確保印太地區的和平穩定，而和平穩定是建立在力量的基礎上，對於認為有機會在該區域採取不當作為的勢力來說，力量是最好的嚇阻。魏特曼也再次感謝蔡總統，並期待接下來成果豐富的討論交流。

▲▼總統蔡英文接見「美國聯邦眾議院軍事委員會魏特曼副主席訪問團」。（圖／總統府提供）

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