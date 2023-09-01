在野整合還有望？　沈富雄曝藍白雙贏妙計

▲國民黨總統參選人侯友宜（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（中間）、鴻海集團創辦人郭台銘（右1）。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布將以總統參選人的身分投入2024大選，為當前在野陣營整合的可能性，帶來了更多的變數。對此，前立委沈富雄昨（31）日在《暐瀚觀點》節目中表示，「侯柯配」讓國民黨總統參選人侯友宜當總統，然後，民眾黨總統參選人柯文哲轉當副手，兩人搭檔參選，且國民黨和民眾黨在立委合作，使「國會席次實質過半」。

沈富雄認為，雖然目前的民調皆顯示出侯友宜和柯文哲兩人的支持度不相上下，但因為情勢所逼，這都是可以修正的。然而，也有些聲音說柯文哲是民眾黨主席，也是民眾黨推出的總統參選人，柯文哲目前的定位，可能造成雙方支持者的矛盾，但若是在兩黨合作，雙方搭檔以求在野整合，促成雙贏的概念下 ，這也是可以修正的，沈富雄說只要柯文哲願意，民眾黨中央再開一次黨代表大會，著手修改後，藍白整合就成立了。

沈富雄提到，柯文哲應該要去想，如果照原本的計畫一路走到底，柯文哲不會當選總統，柯文哲的目標是「壯大民眾黨」，但屆時民眾黨所提名的區域立委都不會當選。沈富雄還提到，就算民眾黨的不分區立委從5席變15席，那又怎樣？我國是不倒閣的，內閣的形成也不需要國會同意權，所以立委席次再多，都動不了內閣，席次對民眾黨來說，只是好看。

沈富雄還提出，內閣至少有3個部長由民眾黨出任，而且不是由民眾黨要求，而是國民黨來邀請民眾黨共襄盛舉組閣。沈富雄點名，像衛福部、勞動部以及法務部都可以考慮，首先，曾經是醫師的柯文哲對衛福部是有興趣的，第二，勞動部則和標榜勞權立委的民眾黨立委賴香伶有關係，第三，法務部的部分則是因為黃國昌。

沈富雄強調，這不是權位分贓，而是總統制之下的兩黨合作，且當藍白兩位參選人去登記參選的時候，大家就知道了，所以也不是密室。