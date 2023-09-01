美麗島民調／侯友宜支持度重回第二　郭台銘參選衝擊柯文哲

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》公布最新總統大選滾動式民調，在四腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度35.3%排名第一，國民黨總統參選人侯友宜17.8%第二，民眾黨總統參選人柯文哲17.1%第三，鴻海創辦人郭台銘11.6%居末；其中，侯友宜回到第二，微幅超車柯文哲0.7個百分點。

郭台銘日前宣布獨立參選總統，根據民調數據顯示，在四腳督的狀況下，賴清德從36%跌至35.3%，下滑0.7個百分點；侯友宜從18.3%跌至17.8%，下滑0.5個百分點；柯文哲從19.1%跌至17.1%，下滑2個百分點；而郭台銘則從9.7%上升至11.6%，增加1.9個百分點；不過，值得注意的是，侯友宜在四腳督情況下，微幅超車柯文哲0.7個百分點。

另在「藍綠白」三腳督情況下，賴清德支持度35.9%居冠、柯文哲20.2%暫居第二、侯友宜19.2%第三，可見若郭台銘參選，影響最直接的是柯文哲的民調。

對此，美麗島電子報董事長吳子嘉表示，這份民調是郭台銘宣布後三天所反應的結果，其支持度11.6％已回復到基本盤。此外，若將三腳督與四腳督兩份民調相比較，可以發現賴清德支持度都沒變，代表郭台銘參選對賴清德來說沒有影響，卻影響到柯文哲與侯友宜。

吳子嘉透露，在三腳督民調中，柯文哲與侯友宜支持度相加為39.4％，只贏賴清德3.5個百分點；而在四腳督民調中，郭台銘加入戰局後，若將在野三人支持度相加，等於46.5%，贏賴清德11.2個百分點。他分析，如果以「柯侯配」或「侯柯配」打選戰，可能剛好與賴清德平手，甚至會輸，但郭台銘加入後卻有可能會贏，在野在四腳督優勢比三腳督要來得有優勢，「所以不要嘲笑他。」

美麗島電子報本次調查訪問期間是8月28至30日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1201人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.8個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。