　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海葵「暴風圈侵襲機率」曝光　宜蘭最高69%！

▲▼海葵颱風暴風圈侵襲機率，最高為宜蘭縣69%。（圖／中央氣象局）

▲海葵颱風暴風圈侵襲機率，最高為宜蘭縣69%。（圖／中央氣象局）

網搜小組／鄺郁庭報導

海葵颱風持續增強，預估今（1日）上半天轉中颱，路徑持續往南偏，氣象局官方預測海葵可能從宜蘭、花蓮登陸，最快今天下午2點半或5點半或晚間發布海警，周六(2日)清晨可能發陸警，不排除颱風中心周日（3日）登陸，北台灣將是風雨最劇烈地區。周六和周日有颱風假機會，各地暴風圈侵襲機率曝光。

氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵颱風目前為輕度上限，預估可能今天上半天增強為中颱，最快下午到傍晚也就是下午2點半或5點半可能發海警，預計周六清晨發陸警。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃恩鴻指出，海葵颱風路徑又往南偏，颱風中心登陸機率比較高，預估將從宜蘭、花蓮登陸，暴風半徑150公里，未來頂多180公里，預估不排除周日一早登陸侵台，海葵接近台灣時強度還會再增強，但預估仍是中颱。

黃恩鴻指出，周六開始，雨勢會增大，周日是影響最大的一天，依照目前預測路徑，北台灣最嚴重，西半部會下雨，其中中部以北最明顯，特別是山區。路徑不排除還可能再南修。針對颱風假是否有機會，氣象局表示，周六和周日有機會，陸警發布後將提供風雨預測，由地方政府決定。

另外，「觀氣象看天氣」指出，海葵持續南修，要留意接近東部海面後可能增強速度。粉專認為，最新預測海葵颱風將於周日從宜蘭登陸，周日晚上至周一凌晨從桃園出海，也就是說「周日將是影響最明顯的時刻。」

「觀氣象看天氣」說明，若依照目前的預測路徑，宜蘭將受到正面衝擊影響最大，其次是基隆、大台北、桃園風雨也不小，新竹、苗栗及中部山區則要注意劇烈雨勢。

ET快訊
「正妹舞團」變後宮！　多名少女遭伸狼爪
海葵貫穿台灣機率高！　6縣市在登陸射程範圍
快訊／百名辣妹高調迎賓！　「瘋狗偉」幫眾38人慘了
快訊／海葵暴風圈「各縣市最新侵襲機率」曝光！
881天驚現被遺忘頭蓋骨！　家屬代表痛心：應全盤檢討
北部「整坨紫爆」！　海葵穿越台灣速度恐變慢
快訊／海葵增強轉中颱！
海葵路徑再偏西！專家：暴風圈可能掠過東北角至北海岸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

不受颱風影響！台中石岡熱汽球如期舉行　新娘穿白紗拍美照

圖／北捷最新《早餐地圖指南2023》隱藏招數　網友到站拿了就走超實用

最新路徑再往南修！海葵貫穿台灣機率高　「6縣市在登陸射程範圍」

2023最新NEXTBIG新創企業名單！Dcard、inline新入榜

海葵「暴風圈侵襲機率」曝光　宜蘭最高69%！

事故881天後才找到遺骸！家屬代表痛心　「應全盤檢討」

這桌2千元↑！麥當勞螯龍蝦堡「一次擺6個」　網笑：財富自由

快訊／海葵增強轉中颱！最快14:30海警　北部周末炸雨

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

李玟生前最新「37秒音檔」曝光　爆哭痛喊：好難受啊...全網心碎

快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

不受颱風影響！台中石岡熱汽球如期舉行　新娘穿白紗拍美照

圖／北捷最新《早餐地圖指南2023》隱藏招數　網友到站拿了就走超實用

最新路徑再往南修！海葵貫穿台灣機率高　「6縣市在登陸射程範圍」

2023最新NEXTBIG新創企業名單！Dcard、inline新入榜

海葵「暴風圈侵襲機率」曝光　宜蘭最高69%！

事故881天後才找到遺骸！家屬代表痛心　「應全盤檢討」

這桌2千元↑！麥當勞螯龍蝦堡「一次擺6個」　網笑：財富自由

快訊／海葵增強轉中颱！最快14:30海警　北部周末炸雨

奎丁羞認「沒穿內衣」民權隧道拍婚紗！巨胸形狀被看光 網朝聖嗨爆

曾罵蔡英文老處女？郭台銘未反駁　「我不拘泥這些不必要的問題」

海葵颱風來襲！太平山國家森林遊樂區　9／2持續休園...步道也封閉

人夫偷吃「跟妳睡覺時間比她多」　被離婚還要賠別人老公10萬

快訊／繽紛衣防曬係數50+是假的　iROO把消費者當盤子遭起訴

高虹安涉貪助理費將開審！　男友李忠庭「查無實據」獲不起訴確定

快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

美79歲傳奇選股大師畢潤宜逝世　「跟著錢走」投資市場神預測

好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

住花蓮最美遊船飯店賞落羽松！免費享SPA、早餐　還有下午茶

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

海葵今轉中颱　最快午後海警

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

海葵颱風恐宜花登陸！2天有颱風假機會　最快14：30發海警

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

海葵變壯路徑更近　暴風圈65%侵北台

海葵緊貼逼近台灣　氣象達人示警：做好準備

父住院被退勞保！160萬死亡給付飛了

作文「同學會」7字寫完　萬人朝聖

許伯摟蔣萬安合照被公審　百萬YTR發聲力挺

工作薪水「高雄6萬vs.台北7萬5」　網秒選

更多熱門

相關新聞

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

氣象局預測，海葵可能從宜蘭、花蓮登陸，最快今天下午2點半或5點半發布海警，不排除颱風中心周日(3日)登陸，北台灣將是風雨最劇烈地區。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則說，北台灣自明晚開始，將會出現大範圍劇烈降雨，且颱風通過台灣上空時，「速度有變慢趨勢。」

海葵周日可能「宜蘭登陸、桃園出海」　5縣市衝擊大

海葵周日可能「宜蘭登陸、桃園出海」　5縣市衝擊大

海葵路徑再偏西！專家曝原因：暴風圈可能掠過東北角至北海岸

海葵路徑再偏西！專家曝原因：暴風圈可能掠過東北角至北海岸

海葵颱風恐宜花登陸！2天有颱風假機會　最快14：30發海警

海葵颱風恐宜花登陸！2天有颱風假機會　最快14：30發海警

海葵吞大補丸　專家曝巔峰達中颱中段班

海葵吞大補丸　專家曝巔峰達中颱中段班

關鍵字：

海葵颱風暴風圈

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

海葵今轉中颱　最快午後海警

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

爸趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」

鄭弘儀閃辭主持「今天最後一集」：不是結束

海葵颱風恐宜花登陸！2天有颱風假機會　最快14：30發海警

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面