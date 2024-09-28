狗衝出害騎士摔車！還罹創傷後壓力症候群　飼主哭窮仍要賠179萬

▲台中一隻流浪狗突然衝出，害得林姓女騎士摔傷求償。（示意圖，與本案無關／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市林姓女子前年11月間騎車途中，一旁突然衝出1隻狗，她嚇得自撞路邊小貨車，造成身體多處擦傷，右腕關節半脫位等，甚至因此出現疑似創傷後壓力症候群，林女提告向飼主請求賠償，包括醫療費、勞動力減損和精神慰撫金等199萬元。雖然郭姓飼主表示，他靠打零工過生活，每月不到2萬元，沒辦法賠那麼多，頂多拿出5、6萬元，但法官最後判處郭男應賠179萬元。

林女111年11月29日13時27分許，騎車行經郭男住處時，遭到所飼養的狗隻追逐，她為了閃避，因而撞上路邊停放之小貨車倒地，造成右側手肘、大腿、踝部擦傷、頭部外傷、右腕遠端橈尺骨關節半脫位。

林女從這事件後，便畏懼路上所有犬隻，聽聞犬隻吠叫，即會驚懼而心神不寧，也沒辦法和家中飼養之狗兒玩，更無法返家探視家人，經醫師診斷患有急性壓力反應併焦慮情緒，疑似創傷後壓力症候群，依民法請求賠償，包括醫療費、交通費、購買醫療器材費、工作損失費、勞動力減損、精神慰撫金等199萬多元。

法官認為，郭男未將犬隻以繫鍊繩牽引或設置狗籠、柵欄隔離或戴上口罩，任由犬隻四處奔行，疏於防止犬隻侵害他人，但考量郭國中肄業，靠打零工過生活，收入不穩定，每月在1萬8000元至2萬元之間，精神慰撫金部份，從30萬元賠償費減至10萬元，賠償金額合計為179萬元，全案可上訴。