到台灣學習半導體！駐新加坡代表處英文手冊上線　國內8所大學入列

▲駐新加坡代表處繼發布《到台灣學習半導體》英文手冊。（點圖放大／駐新加坡代表處，下同）

記者陳弘修／台北報導

為了讓更多國際友人暸解台灣在全球半導體產業鏈的角色與發展現況，駐新加坡代表處繼日前發布《台灣與全球半導體產業鏈》英文手冊後，31日再度發布《到台灣學習半導體》英文手冊。

駐新加坡大使童振源表示，這本手冊內容匯集了台灣八家大學的課程與相關資訊，包括國立成功大學、國立中山大學、國立台北科技大學、國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、龍華科技大學、明新科技大學，駐新加坡代表處也將優先提供台灣獎學金予赴台就讀半導體相關系所學生，歡迎新加坡學生到台灣攻讀半導體。

半導體是電子產品的必要元件，推動各種科技產品與服務的進展，是全球經濟發展與創新運用的關鍵力量，例如，人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、5G通訊、雲端計算、電動車（EV）、自駕車、健康照護、軍事系統、交通、乾淨能源等領域，以當前新加坡政府推動的重點產業來看，都需要極為先進的半導體。

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根據新加坡貿工部資料，全球有20%的半導體設備在新加坡製造， 新加坡占全球晶圓生產的5%及全球半導體整體市場的11%。 目前已有多家外商在新加坡投資，台灣聯電公司去年在新加坡增資50億美金，並已宣布未來將持續投資，新加坡未來半導體人才需求勢將增加。優秀高科技人才持續投入為成功關鍵。

對於推出《到台灣學習半導體》英文手冊，駐新加坡大使童振源表示，台灣已有多所大學開設半導體系所，提供半導體設計、材料、製造、封裝測試等相關課程，能為新加坡培育半導體高科技人才，進而推動新加坡半導體產業及相關產業的發展。

童振源強調，在2022年，台灣代工生產全球63.8%的半導體、大約70%的7奈米以下高端晶片產量，同時台灣也占全球半導體設計市場的20.1%、全球半導體封裝測試市場的58.6%，台灣有最完整的半導體產業生態系，以及完善的產學合作機制，可以培育最優質的半導體高科技人才。

此份《到台灣學習半導體》英文手冊可在駐新加坡代表處網站瀏覽與下載：https://reurl.cc/zYmVdp