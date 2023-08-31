郭台銘連署書價碼曝光！民調業者「比街頭市調還不值錢」：很漏氣

▲據傳郭台銘的幕僚四處接洽民代和民調機構加入連署書收集作業。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

前鴻海集團董事長郭台銘日前宣佈以獨立參選人之姿投入2024年總統大選，然而不論是當天現場氣勢或事後民調數字，都顯示其後勢堪慮。

部份民調機構和民代透露，郭董的「連署車列車」已經悄悄啟動，不過每份連署書委託價才200多元，比受託街頭商業市調或辦信用卡業務還不值錢，因此多數受託人意興闌珊。

一位民調業者向CTWANT透露，郭辦幕僚已著手接洽多家民調公司和各地里長等民代，並以收集每份連署書200多元為委託價格，不過被接洽者多表現興趣缺缺。「業界受託進行街頭商業民調或信用卡委辦，一份問卷就至少要500元，還不包括業者送給民眾的小禮物，跟事後的達標獎金，郭董這樣的手筆恐怕會很漏氣。」

該業者進一步分析指出，設置收集連署書有不少相關前置作業，除了人力和固定地點外，還要租用影印機、紙品、電源等成本，計算下來根本無利可圖。

一名國民黨立委指出，先前支持郭的議長和民代，出發點多是基於希望國民黨加速整合，聯合在野勢力下架民進黨，而這些人士也紛紛向郭董分析未來可能發展的選舉局勢，然而郭董卻一意孤行地認為自己就是在野「領頭羊」，這項嚴重的誤判讓大家紛紛搖頭打退堂鼓，所以當天記者會上不見這些人現身助陣。

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