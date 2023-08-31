關西機場出境　「背包裝1物」被海關攔下！他驚：台灣出境卻沒問題

▲原PO安檢時被海關人員攔下。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

出國安檢嚴格，每個國家有不同的規定，在出境入境時有許多要注意的事項，一名網友日前從日本大阪回台灣，結果在關西機場出境時被海關攔下，背包裡的涼感頸圈當場被海關人員沒收，不能帶上飛機，就有網友指出，「因為裡面有裝水」。

有網友在PTT發文，「涼感頸圈不能隨身上飛機」，從日本關西機場出境，過海關時被攔下，背包裡的「涼感頸圈」被海關人員丟掉，但他從台灣出境時卻沒有這問題，「可能是因為裡面有水的關係？只好再重買一個新的」。

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根據《東森新聞》報導，民眾安檢經過X光掃描後，人員指示包包裡有東西，戴著白手套將涼感頸圈拿出，表示不能帶上飛機，並丟進垃圾桶。涼感頸圈裡面含有水，根據規定，隨身行李不得裝100ml的膠狀液體，必須放置託運行李箱。

▲出國旅遊，安檢規定務必要查清楚。（圖／記者蔡玟君攝）

貼文一出，掀起網友討論，「除非你把裡面的液體抽掉，不然就不能放隨身」、「應該是液體的關係，而且又是膠狀的」、「上周關西機場報到櫃檯旁的螢幕有說涼感頸圈不能帶，還有不能取出電池的無線電捲棒也不行」、「前幾天回來全程戴涼感頸圈都沒有被沒收耶」、「兩個禮拜前從成田搭機，全程攜帶，沒被沒收」。

另外，炎炎夏日出國旅遊，不少民眾會攜帶手持電風扇，台電粉絲團曾分享過，隨身電扇內若是裝「乾電池」或「鋰電池」，可以帶上飛機，不可以放託運行李，行動電源也必須放隨身行李；但如果是「含鉛酸電池」則是隨身、託運行李都不行，因鉛酸電池較不穩定，易因碰撞或氣壓而膨脹甚至爆炸。