A可憐少年310萬善款！還性侵酒店妹　「假面慈善家」又吞貧嬤3萬

▲假面慈善家陳在斌涉嫌私吞高雄貧病阿嬤善款3萬元遭起訴。（合成圖／翻攝陳在斌臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

多次在臉書直播募款的「台灣急難救護協會」前理事長陳在斌，2019年間在臉書幫新竹縣張姓少年募款葬父，引起社會關注，共募得621萬元，沒想到陳在斌侵吞其中310萬元，遭法院依業務侵佔罪判處2年6月定讞。離譜的是，陳在斌後來又被查出，他幫高雄一名罹癌阿嬤募款養育曾孫時，又私吞善款3萬元，高雄地檢署調查後，今（31）日依公益侵占罪將他提起公訴。

陳在斌多次利用弱勢家庭的悲慘遭遇，打著「台灣急難救護協會」理事長名義，向外界募款，2019年他便替新竹關西一名張姓少年募款喪父，2天就募集到619萬元，但他卻侵吞310萬，後續他也被法官依業務侵占罪嫌判刑3年、並沒收不法所得310萬元。另外，陳在斌還被指控性侵酒店妹，事後也遭法辦。

▲新竹警方掃黑逮到假面慈善家陳在斌在摩鐵開毒趴。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹警方在今年3月大掃黑期間，臨檢一間汽車旅館時，陳在斌行跡詭異，還一度試圖反抗逃跑，警方隨即將他壓制，並在現場查扣11包毒品咖啡包。由於陳在斌身背妨害性自主、侵占、毒品三條通緝，警方訊後也依法將他移送歸案。

除了上述的爭議行為，高雄市社會局發現，陳在斌在2021年9月，也透過「台灣急難救護協會」的臉書發布，高雄一名罹癌阿嬤為了治病把積蓄全部花光，身上僅剩300元還要撫養曾孫，他上網替阿嬤募款，又立刻收到9萬多元的善款。

沒想到陳在斌收到9萬多元的善款，竟只把其中的6萬多元給阿嬤和曾孫，剩下的錢私吞，社會局查覺此事後通報雄檢偵辦，陳到案說明時，辯稱阿嬤說是因為怕錢被孫女拿走，才放在他身上保管，且阿嬤也簽下切結書，同意他剩下的善款拿去幫助更需要幫助的人。

檢方查出，陳在斌是接到警方通知做筆錄後，才拿切結書給阿嬤簽，阿嬤和曾孫也證稱，不記得有同意陳男幫忙募到的善款可以拿去給更需要的人，因此檢方不採信陳在斌的辯詞，偵結後依公益侵占罪將他提起公訴。