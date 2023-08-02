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以網路代替馬路　南投縣府e櫃檯22項服務8／31上線

▲南投縣政府推出「網路e櫃檯」，將於8月31日上線。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府推出「網路e櫃檯」，8月31日上線後將讓民眾申辦業務更便利。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣民赴縣政府申辦業務過去多依賴臨櫃、紙本方式辦理，且需配合機關上班時間，為讓縣民申辦業務更便利，免於為申請服務、書證、騰本四處奔波，縣府導入「網路e櫃檯」服務，將於8月31日正式上線，以更智慧多元的方式提升民眾申辦作業效率。

縣府指出，將運用數位發展部的「MyData個人化平台」進行「網路e櫃檯」開發，針對社會福利、教育文化、地政民政、農業、稅務等不同類別，規劃22項線上申辦服務；民眾屆時可透過線上身分驗證及授權，直接自數發部平台下載相關個人書證資料，簡化跨機關取得資料的不便、隨時隨地就能申辦業務，縣府也將建置線上繳費系統，上線後民眾可即時完成繳費作業。

為配合e櫃檯上線期程，縣府日前也辦理教育訓練課程，讓縣府暨所屬機關第一線同仁進行實務操作，熟悉系統使用，探討流程優化，讓系統上線後提供最好的服務品質；副縣長王瑞德勉勵同仁應站在民眾立場，以「網路替代馬路」的思維，讓民眾方便申請政府服務。

縣府計畫處表示，政府機關進行數位轉型刻不容緩，未來將導入更多線上申辦服務，逐步將各鄉鎮市公所等單位申辦服務也納入平台、擴大線上申辦服務範圍；另也將辦理相關宣導活動，讓民眾了解縣府的新服務、鼓勵善加利用。

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