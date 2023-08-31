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蓋停車場是為城市擘畫未來　屏東縣府：「又要回應王鴻薇」深感無奈

▲▼立委王鴻薇舉行「現場直擊屏東前瞻建設停車場空曠實錄，王鴻薇揭穿周春米謊言」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇今天再度質疑屏東縣建設。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣前縣長潘孟安任內獲前瞻計畫補助，在屏東市興建6座停車場，國民黨立委王鴻薇今（31日）再度指控，6座停車場整體平均下來，假日使用率34%、平日使用率26%，且有停車場標線斑駁、停車顯示板壞掉不能修等情況。對此，屏東縣府回應，這是為城市未來發展預做擘劃，請「外來者」王鴻薇尊重屏東。

屏東縣政府今天提出6點回應：第一，對於又要回應來自台北市選區的王鴻薇，深感無奈；第二，屏東縣這幾年的具體改變與進步，被各界肯定，其中屏東市區因為有勝利星村、屏菸1936基地、森林圖書館、屏東觀光夜市等，再加上市區重大活動的舉辦，除本地人的移動外，也出現愈來愈多的外地人潮。

屏東縣府表示，第三，再加上現代城市的發展，興建立體停車場都是趨勢，這是避免市區充斥違停，影響市容的必要解決方式，屏東如此，其他縣市也是如此。

第四，屏東縣府表示，就像都市計劃必須為城市未來發展預做規劃準備一樣，公共設施的建設如果跟不上發展腳步，勢必讓城市發展陷入雜亂，其中，停車空間的準備是其中之一，因為停車方便是吸引客源的重要條件，縣府從2019年開始規劃停車場，並在2022年疫情期間陸續啟用，從一開始疫情影響，到縣府逐步培養民眾停放習慣後，從停車場的整體數據可以看出，各停車場只要在假日或重大活動期間，都會出現滿位的狀況。

屏東縣府舉例，例如屏菸1936立體停車場，去年疫情期間1月至9月平均停車率是20%，到了去年12月到今年7月的平日尖峰停放率即達49%，假日尖峰是78%，今年舉辦各類活動期間是高達74%至100%，其他停車場的停放率成長曲線也大致如此，以仁愛路停車場、幸福公園停車場來說，只要辦理體育賽事、音樂活動、聖誕季活動期間就是一位難求，因此，請「外來者」不要用二天時間搜集的數字，就企圖來黑掉應有的事實，否決屏東的需要。

第五，屏東縣府表示，至於王鴻薇提到停車位顯示器用帆布蓋住是因為沒有付錢一事，其實是因為該顯示器因天雨進水受損，目前尚未修復完成驗收，無法啟用；另外，仁愛路停車場只有一間哺乳室的水龍頭損壞，廁所根本沒有封閉；民生停車場只有8月20日、21日都是沒問題的，只有8月22日當天因雨太大面板受潮故障，很快就修復了，因此，請王鴻薇的助理團隊不要因為不了解，隨便問就隨便編故事。

最後，屏東縣府表示，屏東過去缺乏重大建設，因為重北輕南是當年國民黨政權的執政取向，現在屏東正在努力向前、急起直追，結果，當年政策導致建設失衡，人口流失的果，如今卻被引用為因，說三道四，這種傲慢的邏輯思維，令人遺憾。

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