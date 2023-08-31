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趣味互動探索古生物！台中科博館特展引爆科學好奇心

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲台中國立自然科學博物館近來策畫不少古生物特展，非常適合想了解海洋和陸地動植物的民眾前往參觀，有趣的互動設施和手作體驗能讓人留下滿滿深刻回憶。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

想要了解古生物、增長知識見聞，其實可以透過很好玩又有趣的方法，ETtoday即新聞小編「小孟」大推台中的國立自然科學博物館（以下簡稱科博館），館內設置不少特展以及科學互動設施，讓她除了用看的聽的，還能玩遊戲、親自手作來加深對展覽的印象，玩得不亦樂乎的她笑說「進到館內就不想回家了！」想知道小孟體驗了哪些充滿趣味的方法來培養科學腦嗎？趕快接著看下去。

小孟在台中科博館首先參觀了《科畫博物》特展，展區主視覺是由手繪風格的動植物層層堆疊而成，漂亮的視覺效果讓小孟笑說非常適合打卡，對此科博館生物學組副研究員黃俊霖博士表示，「主視覺設計就像是在探索世界或是從顯微鏡上看到的世界」，而且展覽名「科畫」也運用雙關語代表了「刻畫」的意思，意指早期科學製圖包含畫圖、製板以及在石板或金屬板上印刷，是讓科普傳播的過程。不只展名和主視覺聚焦，特展還運用道具營造出生態環境，展出了博物館的收藏標本及繪製圖像，例如站立在枕頭上的黑面琵鷺標本就是模擬其沙洲的生態環境，逼真模樣讓人過目不忘。

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

另外，《科畫博物》特展還展出了許多植物標本，黃俊霖博士說明，當發現新植物品種時會以文字及圖像兩方面描述呈現，展間還能看到植物解剖形態畫作，能從不同角度紋理欣賞花的姿態、了解構造，讓小孟驚呼這不僅是真實描繪，更是一幅美麗畫作，令人看了賞心悅目。也想自己動手畫畫嗎？一旁繪圖教室桌上擺放了許多透明網格盒，裡頭陳列了多種生物，民眾透過網格可以更好拿捏生物形態跟比例，藉由動筆激發出記錄下生活周邊動植物的念頭，小孟也興致勃勃拿起鉛筆素描，畫畫功力更被黃俊霖博士大讚是「被小編耽誤的美術老師」。

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

台中科博館另一區的特展《在海之濱》，在此民眾可以看到科博館精心收藏35年的精品化石，機會可說是千載難逢。科博館科學發展傳播中心研究員兼研發長張鈞翔博士表示，生命起源於海洋，5億多年來建立了非常豐富的海洋生態體系，在特展中可以看見由海到陸的生命演化過程，也看得到在海陸雙域環境生存的物種例如海牛，張鈞翔博士更進一步解釋了為什麼海牛會被稱作美人魚，「海牛是吃海草的，當牠嘴裡咬著長長的海草在海中游動，喝醉的水手們遠遠看見就像是美人一樣」，造就了有趣的美人魚傳說。

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

《在海之濱》特展中還能見到許多奇特生物，張鈞翔博士從手中變出一個螺旋狀的菊石摺紙向小孟介紹生物特性，「菊石在海底棲身是背著長長的硬殼，為了到水淺一些的地方必須浮起身體，因此產生演變，讓硬殼變得能夠彎曲，透過貫穿殼中的體管吸水與放水來控制身體比重，形成可以載浮載沉的型態。」另一個摺紙則是存在了5億多年、被稱為海底花蝴蝶的三葉蟲，小孟笑說一看摺紙就猜到是它了，也很想親自體驗摺出像是鸚鵡螺、水母各式不同的古生物，小孟跟著摺紙老師挑戰手藝，雖然難摺的程度超出想像讓她邊摺邊萌生放棄念頭，但還好最終完成，成品也被老師誇獎「潛力100分」！

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

台中科博館不只提供海陸兩大特展，還設置了《同火的日子》特展，要讓民眾了解關於人類文明起源之一的「用火文化」，科博館人類學組助理研究員李作婷博士說明，動物們不敢接近火、不懂用火，這與已知用火有上百萬年歷史的人類產生區別，「這是我們人類之所以為人很重要的文化特徵」。特展中透過造景、器物等向民眾展示人類用火文化行為發展，像是家屋中央位置通常放置火塘，代表著家庭生活、社會關係通常是圍繞著用火而展開。李作婷博士更特別介紹在台灣十三行遺址發現的史前時代鍛鐵爐，具有重大的文化意義，「出現製作鐵的遺構代表著史前時代的人已開始自己製作鐵器」，成為台灣用火行為發展的重要標本。

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

在《同火的日子》特展中還能看到人類用火延伸出許多的相關文化，像是流傳至今仍有的宗教儀式例如點香、燒紙錢，特展中可以見到舊時代所用的獻香器、香爐，也能了解到古人透過用火一方面與神靈溝通，一方面則有能「與火共存」的心理意涵，並從物質以及精神層面持續發展信仰。逛特展還能化身「溫度魔法師」，挑戰用不同溫度召喚出不同寶物，一邊與裝置互動一邊了解用火知識，製作的動畫和互動模式讓小孟超級推薦，不論大人小孩都很適合玩。

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

來到台中科博館絕不能錯過的就是各式手作體驗以及琳瑯滿目特別的紀念品，像是小孟就體驗了可以自己著色設計的番仔火彩繪筆，一展自豪的藝術天份，體驗空間就在「暢談書屋」，空間陳列了許多自然與科學相關書籍；小孟還被營運典藏與資訊組蔡雪玲主任介紹的可愛娃娃吸引，有眼睛、表情特別萌的黃喉貂娃娃變成的Q版隨身玩偶鑰匙圈吊飾，以及菊石零錢包，土黃底色的零錢包象徵土生金，讓人在使用零錢包時充滿聚財又旺財的效果；還有超可愛的革龜後背包，背包上的5條壓線仿製沒有硬殼、只有革質皮膚的革龜，其背上的5條稜脊，發想自體型最大的海龜，做成的後背包放得下零食、鉛筆盒、玩具，容量綽綽有餘，適合外出旅遊用，特闢的文創商品還有不少特色商品，讓小孟逛到差點想剁手。

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

▲▼台中,國立自然科學博物館,科畫博物,在海之濱,同火的日子,互動設施。（圖／翻攝自影片）

開箱了台中科博館的小孟，玩了一天還對三個特展念念不忘，像是有神奇科學繪圖的《科畫博物》、好玩的鸚鵡螺摺紙以及創意的番仔火彩繪筆，都讓小孟玩到不想走，更把革龜後背包、黃喉貂鑰匙圈跟菊石零錢包通通打包帶回家，還直嚷嚷著科博館還有好多其他展覽跟科教活動，她下次來台中還要再來到這裡挖寶。

國立自然科學博物館官網：https://www.nmns.edu.tw/ch/
國立自然科學博物館臉書：https://www.facebook.com/nmnsTaiwan/

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