快訊／捲im.B案遭批「揹著瀆職官司的二把手」！鄭文燦5點回擊了

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者莊喬迪攝）

記者閔文昱／綜合報導

im.B詐騙案偵查終結，檢方起訴主謀曾耀鋒等30人，而行政院副院長鄭文燦則被北檢列為「他字案」瀆職罪被告偵辦。針對有媒體30日於「重磅快評」指鄭文燦是憲政史上唯一揹著瀆職官司的行政院二把手，鄭文燦辦公室也發出5點聲明，強調鄭文燦副院長從未涉及詐團的行為。

鄭文燦聲明如下：

一、從北檢起訴imB的新聞稿顯示，鄭文燦副院長從未涉及詐團的行為。今年5月，國民黨民代以捏造事實赴北檢告發，指控鄭副院長接受曾國緯請託關說警界人事，鄭副院長當時就已經表示，他不認識曾國緯，沒有往來，當然也沒有被請託警界人事。調查局及警政署也曾公開說明鄭副院長沒有涉及imB案及警界人事關說。

二、依據國民黨民代的告發，北檢立「他」字案調查是否關說警界人事，對此鄭副院長表示，國民黨民代的告發，沒有任何事實依據，是真實的惡意，因此鄭副院長已於今年5月30日對這些民代提出誹謗告訴。

三、鄭副院長表示，他提告的目的是捍衛清白，讓不實指控在司法過程釐清。他當然有信心，因為真相只有一個，就是鄭文燦副院長不認識曾國緯，也無涉此事。

四、鄭副院長表示，北檢受理民代告發，立他字案調查，是正常程序。聯合報認為，只要有人告發，在偵查程序尚未完成、沒有任何證據、也沒有被起訴的情況下，就可以直接說被告發者是「揹著瀆職官司」，身為媒體公器，這樣的法律素養，真的令人不敢苟同。

五、鄭副院長重申，他不認識曾國緯，也沒有往來，更沒有涉入詐團行為，也沒有受曾國緯請託關說警界人事，他的立場坦蕩蕩，當然會完全配合司法單位釐清，把事實攤在陽光下。