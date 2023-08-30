掏耳朵太舒服！他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

▲不少民眾都有掏耳朵的習慣，但是不當使用棉花棒恐造成聽力受損。（圖／記者趙于婷攝）

記者許宥孺／高雄報導

不少民眾都有掏耳朵的習慣，但是不當使用棉花棒恐造成聽力受損。高雄一名45歲男公務員，30多年來都習慣以掏耳棒挖耳朵，有次不慎掏破，雖有劇痛感但遲遲未就醫，從此耳朵就不斷地流出惡臭濃液。他緊急就醫後，醫師發現他的耳膜有50%部分破損，相較另側耳朵少了20-30分貝聽力。

收治病例的阮綜合醫院林宏儒醫師，近期接連診治2名中年男士，湊巧都是單側耳長期流出黏液且散發惡臭，不但聽力下降，還有耳鳴及疼痛感，嚴重影響生活品質與工作表現。經檢查發現他們患側耳的耳膜穿孔使聽覺受損，相較健側耳少了約20-30分貝聽力。

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▲阮綜合醫院林宏儒醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

林宏儒指出，其中一名45歲張姓公務員，國中開始有了以掏耳棒去撓的習慣，有次不慎掏破，從此耳朵時不時流湯並伴隨臭味，耳膜約50%部份破損，雖有鈣化但沾黏不嚴重。林宏儒醫師以內視鏡微創補法手術，從耳道進入，切一小塊軟骨膜來補耳膜破洞。

林宏儒強調，雖然急性中耳炎頂多紅腫熱痛，不會立即造成耳膜破損，但若未及時治療，感染範圍擴大，耳膜會自動產生小破洞，即「耳膜穿孔」，好讓淤積耳內的膿瘍流出。但耳膜穿孔若超過三個月沒癒合，就表示中耳炎已慢性化，聽力會減少20-30分貝，嚴重影響聽覺。

▲醫師發現，張姓男子耳膜約50%部份破損。（圖／記者許宥孺翻攝）

林宏儒表示，急性中耳炎併耳膜穿孔並不少見，造成原因通常是外傷或感染。外傷有兩種，一是物理性撞擊，最常見是洗澡洗髮後掏耳朵，不慎傷及耳膜，偶而發生於頭部撞擊引發顳骨骨折造成。第二是壓力性創傷，例如突然性的高分貝音量(鞭炮、槍聲等)，擤鼻涕太過用力，或搭飛機、潛水等內外壓力變化劇烈導致耳膜破損。而感染引起則多是呼吸道、中耳腔感染後出現的中耳炎。

林宏儒提醒，無論中耳發炎有無併發耳膜穿孔，都要及時就醫，並按照醫囑接受完整的抗生素療程，才不會造成永久性聽力傷害。