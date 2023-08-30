蔣萬安逛上海夜市　大啖兩岸家鄉美食

記者趙禕/上海報導

到上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安一行人，29日晚上到上海豫園商圈體驗上海夜經濟；在這個上海最熱鬧的夜市商圈裡，蔣萬安不但吃了道地台灣故鄉味小吃大腸包小腸和蚵仔麵線，還品嚐了他祖籍老家寧波的湯圓。而蔣萬安所到之處，上海市民和遊客爭睹這位「蔣家後人」，他也歡迎大家到台北走走。

▲燈火輝煌，上海最熱鬧的夜市豫園商圈迎來台北市市長蔣萬安一行。（圖／記者趙禕攝）

在蔣萬安市長等人到達豫園商圈之前，已經有大批兩岸媒體記者等在這裡，過往的上海市民和遊客看到這樣的「陣勢」，紛紛上前打聽是不是哪位明星要到豫園來；當他們得知是蔣家第四代，現任台北市長的蔣萬安要來，都興奮的等在這裡要爭睹這位「蔣家後人」。

▲上海市民和遊客紛紛拿起手機給蔣市長拍照，蔣萬安也歡迎大家到台北走走。（圖／記者趙禕攝）

當蔣萬安等人到達豫園，他所到之處的道路都被擠的水洩不通，蔣萬安也親切的和熱情的圍觀民眾握手、打招呼致意，他還當場向大家推銷台北，「歡迎大家到台北走走」。路上遇到住在上海的台胞，蔣萬安也立即停步和對方熱絡的聊了起來。在幾乎是寸步難行的情況下，蔣萬安還是在這裡品嚐了兩岸美食，包括「豫園製造」的上海小籠包、「想厝的人」的道地台灣家鄉味小吃大腸包小腸和蚵仔麵線、以及他祖籍老家寧波的寧波湯圓。

▲蔣萬安品嚐上海美食小籠包。（圖／記者趙禕攝）

▼蔣萬安品嚐道地台灣家鄉味小吃大腸包小腸和蚵仔麵線。（圖／記者趙禕攝）

▼端起他祖籍老家寧波的湯圓，蔣萬安說是他最喜歡的芝麻湯圓。（圖／上海市台辦提供）

▲蔣萬安品嚐寧波湯圓。（記者趙禕攝）

蔣萬安等人也參觀了豫園裡手藝人的作品，他仔細的欣賞這些充滿中國傳統風味的作品，也向這些手藝人請教製作方面的問題。在剪紙手藝人的攤位上，有著五十年功力的剪紙老師傅還特別剪了一幅蔣萬安的畫像送給他，他也開心的向周圍的人們展示。

▲蔣萬安等人參觀豫園裡手藝人的作品。（圖／記者趙禕攝）

▼蔣萬安開心地向大家展示剪紙老師傅剪出來他的畫像。（圖／記者趙禕攝）

蔣萬安稍晚也在FB上Po文分享了他的心得，他表示：「今晚我帶著市府團隊跟上海民眾一起體驗夜間經濟，來到『全上海最中國的地方』…最時尚的魔都，卻有豫園這樣400年的古老建築群，既見證了上海往昔的滄桑、也保護了醇厚的文化，成就了夜上海迷人的一頁。」

▲台北市市長蔣萬安在FB上發表了他對豫園的感想。（圖／蔣萬安FB截圖）