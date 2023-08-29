鬼門開後第2起！山友攀劍龍稜...走1hr找不到路　急打電話求助

▲男子登劍龍稜找不到下山的路。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

24日有一對母女前往新北市瑞芳區攀登劍龍稜，結果找不到下山的路，最後由警消護送下山，而今（29）日又有一名男登山客登劍龍稜，走了一個小時候走不出去，只好打電話求援。警消獲報後由哈巴狗岩登山口進入找人，接觸後順利將他帶下山，也是自16日鬼門開後的第二起劍龍稜迷路事件。

新北市消防局指出，今天11時56分接獲一名60歲男登山客報案，稱從劍龍稜下切到龍牙岩，走了一個小時候走不出去，警消獲報後由哈巴狗岩登山口進入，於下午1時8分找到男子，並從原路返回登山口，於下午1時45分下山，而男子無大礙不需送醫。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，登山活動之民眾，應先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，避免單獨上山，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置，如果在登山過程中迷路了，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救，並遵循以下3步驟：1移至手機訊號收訊良好處所，2按下新北119山難定位簡訊，3原地等待救援，以利搜救人員前往定位點搜救，切勿慌張亂闖，以減少體力消耗及意外發生。