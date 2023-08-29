「黑暗騎士」車陣狂鑽！好心人提醒反被掏螺絲起子嗆：想死？

記者許權毅／台中報導

台中一名29歲彭男26日行經中清路七段時，看見一男子騎乘無掛車牌的機車，該男未開大燈、未戴安全帽，就像一團黑影在路中飆竄，彭擔心會釀成事故，提醒該男開車燈，對方認為是遭挑釁，怒嗆「你是想死是不是？關你屁事！」甚至揮舞手中尖銳的螺絲起子，彭男擔心報警會激怒對方，趕緊往一旁警車騎去求援。

▲台中26日傳出一名「黑暗騎士」不開燈、不戴安全帽，好心騎士提醒，被認為找碴，被該男持螺絲起子嗆聲。（圖／彭姓民眾提供）



彭男指出，26日19時許，正騎乘機車沿沙鹿區中清路六段往大雅方向前進，行經清泉崗機場附近時，發現有一名男子騎乘無牌機車，在禁行機車的內線飆竄，加上該車沒開啟車燈，四處亂竄，擔心會發生嚴重車禍，便先用手指了指車燈，示意提醒對方要開燈。

▲▼該男原本還有戴安全帽，騎乘到一半卻突然「脫帽」。（圖／彭姓民眾提供）



彭男的行車紀錄器拍下，該男身穿灰衣，在內線騎乘時，就像一團黑影飄過，畫面中難以察覺。不久後彭男示意對方開燈，不料，對方疑似被激怒，認為是彭男挑釁，先是超車「怒瞪2眼」，2人在紅燈時相遇，只見男子赤腳站在路中，從車廂內掏出一把螺絲起子，質疑彭男「你要幹嘛？」彭男不斷重複「你大燈沒開！」男子惱怒稱「你在臭屁X小？你是想死是不是？大燈沒開？你不要白目我沒騙你！」

男子情緒越來越激動，甚至連吼3次「關你屁事！」彭男則稱要報警處理，不過彭男說，當下認為對方有攻擊性，看見前方有警車，準備上前求援，對方卻突然從旁邊加速離開，便放棄報警。

彭男說，自己時常騎乘這條路，偶爾會看見騎士沒開燈、沒關包包，都是善意提醒，第一次遇到對方如此激烈反擊。

▲彭男準備跟警方求援時，對方突然加速離開。（圖／彭姓民眾提供）

清水警分局表示，並未接獲民眾報案，不過依照影片中內容，該男未懸掛車牌可處3000元至18000元罰鍰、未戴安全帽可處500元罰鍰、未開啟大燈可處1200元至3600元罰鍰、驟然變換車道6000元以上36000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。警方呼籲，駕駛人行駛道路應遵守各項交通違規，以維護用路人生命、財產安全。