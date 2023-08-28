車被馬撞！宜蘭這匹馬突鬼切撞轎車...鈑金凹陷、後照鏡掉了

記者游芳男／宜蘭報導

我車被馬撞了！宜蘭一名男駕駛遇上新鮮事，日前在壯圍鄉壯濱路三段22號前快車道上，前方右側路邊突竄出一匹從休閒農場圍欄逃出的馬，馬兒並硬硬生撞上車右側，車門鈑金凹陷、後照鏡掉落，輕微擦傷的馬兒則是快速肇逃，警獲報，依違反道路交通管理處罰條例第84條規定，對邱姓飼主製單舉發，全案已轉介調解委員會處理後續民事賠償事宜。

▲馬從路邊竄出（下圖右上）撞快車道車的車右側並造成車損。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

馬兒逛大街還撞車，引發網友熱議：「馬路本來就是馬的路」、「馬蓄意碰瓷、告牠肇事逃逸」、「開車小心，馬很貴」。警方提醒大家，如有飼養動物，應注意牠們的動態，若在路上發生事故，飼主必須負起相關刑事、行政及民事責任。

43歲林姓男子9日晚上10時許開車行經宜蘭壯圍鄉壯濱路三段22號前快車道，前方右側路邊突竄出一匹馬場，因左側是分隔島，林男子無從閃避，馬兒硬硬生撞上車右側，車門鈑金凹陷、後照鏡掉落，輕微擦傷的馬兒則是快速「肇逃」，車禍發生後，林男經酒測無酒精反應。

警方將依違反道路交通管理處罰條例第84條規定，「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰」，對未注意馬從休閒農場圍欄逃出的邱姓飼主製單舉發。全案已轉介調解委員會處理後續民事賠償事宜。