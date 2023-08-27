高雄超狂廣告牌樓「擋紅綠燈」　網酸：靈堂這麼大間...今天拆了

▲候選人巨大牌樓看板「狠擋紅綠燈」，網氣炸：靈堂這麼大間。（圖／翻攝自FB社團「反攻大路」）

記者賴文萱／高雄報導

有民眾在高雄市成功路與林森路口直擊，路口出現誇張「個人」廣告看板，直接將紅綠燈號誌擋住，痛罵「若今天有人因為無法看見號誌出事，市府責任你扛嗎？」警方對此表示，已依道路交通管理處罰條例第82條開單舉發，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，主辦單位27日已將廣告物拆除完畢。

國際青年商會中華民國總會第72屆總會長候選人謝孟珊在成功路與林森路口架設宣傳看板，不料，巨大看板竟然直接擋住後方的紅綠燈號誌，有民眾拍下照片上傳FB社團「反攻大路」表示，今天經過竟然出現了這麼誇張的「個人」廣告， 完全將紅綠燈號誌擋住！！

▲民眾拍下牌樓看板擋住紅綠燈的照片PO網，痛罵若今天有人因為無法看見號誌出事，市府責任你扛嗎？（圖／翻攝自FB社團「反攻大路」）

PO文者痛批，就算今天申請程序合法，市府同意私人造勢使用道路公共空間，架設橫跨馬路的巨型廣告，退一萬步來說就算廣告為市府帶來收入，這種對99%市民都沒有公共利益的事，本身就荒謬至極；何況它還遮擋到重要交通號誌設施，這難道是高雄市政府對交通安全的態度？若今天有人因為無法看見號誌出事，市府責任你扛嗎？

底下網友也紛紛留言，「靈堂這麼大間」、「告別式看板吧」、「被選票蓋住了智商」、「看見智障廣告看板變路障啦！」、「為了一個內部投票弄這個真是太有錢了，還這麼多水泥磚擋路好誇張」、「我只看見滿滿的自私」。

對此，轄區前鎮分局表示，該看板申請時間為8月25至28日上午，警方已於申請時，敘明不得影響行車安全及行人通行，申請人並需派員（義交等）執行交通疏導及妥設安全設施等。

由於經勸導未改善，警方已依道路交通管理處罰條例82條規定舉發，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，並責令其盡速拆除。今（27）日16時許，該牌樓廣告物已拆除完畢，以確保用路人行車安全。