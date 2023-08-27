賠慘了！自小客車頂綁鋁梯掉落國道　害1車損+4車連撞

▲國3北上苗栗後龍段發生鋁梯掉落車道引發4車連撞車禍，事故車輛占用3個車道，僅剩下路肩可通行，交通受阻半小時。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

國3北上127公里苗栗後龍路段昨(26日)中午發生4車連環追撞事故，起因為一件掉在內線車道的鋁梯被其他車輛輾碎後噴飛四散，有4台車煞車不及連續追撞在一起，所幸人員無傷。警方表示，鋁梯車主將罰鍰9000-18000元，並按肇責負擔車損修車費用。

這起車禍發生在昨天中午12點左右，國3北上127.4公里苗栗後龍後段，有1輛自小客車附載的鋁梯沒綁好，掉在內線車道，一台黑色休旅車輾過後，鋁梯噴飛四散，休旅車底盤受損停在前方路肩，一部自小客車發現車道有散落物緊急煞車閃避，後方車輛也緊急煞車，不過，更後方有3輛車煞車不及連續撞上來，造成4台車追撞在一起，占用3個車道，僅剩下路肩可以通行，警方獲報後花了半小時才將事故排除。

國道警察第二大隊調查，27歲沈姓男子駕駛自小客車於車頂載運鋁梯，因未綑綁牢固，致掉落於內側車道，該車輛並停於掉落地點下游外側路肩約100公尺等候警方處理，致現場1自小客車因煞車不及撞擊內側車道之掉落鋁梯肇事，並引起後方有4輛車為閃避及煞車不及追撞事故，本案共造成5輛車事故，均無造成人員受傷，相關肇事責任正由警方調查釐清。

警方表示，將對載運鋁梯車主製單舉發，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處駕駛人新臺幣9,000以上18,000元以下罰鍰，並按肇事責任負擔其他事故車輛修車費用。