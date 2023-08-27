女兒「放棄國立大學報到」要跟男友念私立科大！媽跪求結果更慘

▲女兒不聽勸，堅持要跟男友一起念私立科大。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名媽媽求救，女兒考上了國立大學，但卻遲遲不肯報到，因為想跟男友一起念私立科大，但兩人才交往短短3個月，她怎麼勸女兒都聽不進去，甚至還說要斷絕母女關係，心急如焚想讓女兒回心轉意，貼文曝光，有網友建議找男方一起來理性溝通，但也有人勸她就放手吧。

該名媽媽於臉書「匿名公社」發文，女兒考上國立大學，但遲遲不願意報到，打算跟男友一起去讀私立科大，「辛苦養育18年的女兒不聽父母的話，只聽才認識交往3個月的男網友讒言」，她甚至還哭著下跪，求女兒回心轉意，但女兒卻不領情。

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原PO表示，老公說要斷金援，女兒隔天就傳訊息喊離家出走，要去跟男友同居，「只傳LINE說她成年了可以自己負責，才18歲只是個孩子懂什麼？」她找了女兒的朋友跟老師去勸說，但都沒有用，女兒反倒認為被情緒勒索，反嗆要斷絕母女關係，「拜託網友們提供我方法，我只有這個女兒」。

貼文一出，有一派網友認為找雙方一起溝通，「建議試著瞭解男方有什麼規劃跟想法，至少也能對您女兒設個停損點。理性溝通，情勒無用」、「直接找那個男的家人談了啦」、「請男方一起到場，理性溝通」。

不過也有網友認為，可以試著放手了，「有些問題終究會發生，就讓她開始學習自立更生也不是壞事」、「有時候無需強求，該放手就放手，強摘的瓜不甜」、「其實現在的孩子比我們想像中的還成熟自主，有自己的意見，難以接受別人的建議，手握的再緊終究要放鬆，讓她去試試吧」。