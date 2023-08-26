報考哪種公務員CP值最高？過來人狂推一工作：月休17天

▲對於不少人而言，報考公務員是安穩的選擇。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

在老一輩人的觀念中，只要能考上公務員，就能擁有安穩的生活。一名網友對此發問，看見朋友考上公務員以後，他也有了報考的衝動，不過不曉得哪類組的公務人員CP值最高，同時也列出了理想條件，貼文曝光後，其中一種公務人員立即被不斷點名。

這名網友在PTT發文詢問，近期看見朋友考上了公務人員，讓他也有了想要報考的衝動，因此上網求助，「請問考哪種類組的公務人員CP值最高？」

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網友也列出了條件，最好是好考、不用輪班及加班，還能夠離家近、錢多，也不必面對第一線的刁民，「辦公室女生又多，一直香香的。」

▼不少網友點名，報考監所管理員的CP值最高。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外，網友還點名警消、行政、技術類的公務人員，將這些職缺排除在外，希望能獲得最理想的職位選擇，讓他能夠安心過生活。

貼文引發許多討論，其中重複點名次數最高的，就是「監獄」及「監所管理員」，過來人對此回應，「CP值最高舊監所管理員啊，四等錢最多，休假又多。習慣作息的話也沒啥事。不然就法警，錢少一點點，事更少」、「監獄，再轉作業導師。」

根據調查，監所管理員的每月薪俸算上本俸、專業加給以及執勤津貼等等，薪資約落在4萬8,000元至5萬4,000元左右，且因為輪班的關係，每個月休假高達15至17天，堪稱「休假最多的公務人員」，也因此吸引不少人報考。