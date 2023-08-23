　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三總牙醫集體舞弊「均非公務員」　首惡是他152罪合併判囚6年半

▲▼三總牙醫李宗益詐健保案，提訊還押。（圖／記者劉昌松攝）

▲三軍總醫院前少校牙醫李宗益。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

三軍總醫院多名軍職牙醫前年（2021年）被查獲涉非法兼差詐領健保給付逾1700萬元，還有人勾結牙材廠商浮報價格向三總請款，甚至將個人診所採購成本轉嫁三總負擔，又A走190萬餘元，台北地院今（23日）第2波審結，依詐欺取財等罪判少校牙醫李宗益6年6月徒刑最重、其次為上尉牙醫孔令瑜3年徒刑、中校主任牙醫莊傳宗2年6月徒刑，另7名被告因認罪判刑各8月到2年、各緩刑2年到5年，餘1人無罪，均可上訴。

本案共有7名時任三總牙科部的牙醫涉案，其中6人為軍職，案發主因是時任少校主治醫師李宗益於2021年間，以妻子名義頂下富錦診所營業，李男頂替診所原負責人牙醫林伯勳名義看診，並用妻子帳戶轉帳提領製造金流斷點，1位患者曾在三總讓李男看診，到富錦就診認出李男提出檢舉。

▲▼三軍總醫院牙科部住院總醫師孔令瑜。（圖／記者游宗樺攝）

▲三軍總醫院牙科部住院總醫師孔令瑜（中著藍衣者）。（圖／資料照）

檢調同年9月間搜索約談，查出李男2017年7月到2020年1月，先後在合聖診所與健哲診所非法兼差，用診所提供的醫師名義看診開處方，期間李男找三總軍醫同事劉紹賢打工，和診所共同詐領健保醫療費1200多萬元，2家診所各提撥50%或40%給李男2人當成兼差酬勞。

之後檢調又查出三總牙科部上尉住院總醫師孔令瑜，從2017年7月到2021年12月，在飛悅北大診所、美利亞診所非法兼差，和診所共同詐領健保醫療費346萬餘元，其中45%是孔男酬勞；另名三總少校主治牙醫徐允中，2018年12月到2021年5月在梵谷診所非法兼差，和診所共同詐領健保醫療費152萬餘元，其中50%是徐男酬勞。

但檢調擴大偵辦赫然發現，李男、孔男和徐男，還涉分別勾結與三總簽約的牙材廠商，將三總不接受的牙材品項，利用批價系統把金額灌進編碼E所代表的「技工費」，牙材廠商再設法拼湊出合乎三總契約對應的品項、數量，多半是假牙、齒模連工帶料費用。

▲▼三軍總醫院口腔贋復科主治醫師莊傳宗。（圖／記者游宗樺攝）

▲時任三軍總醫院口腔贋復科中校主任牙醫莊傳宗。（圖／資料照）

牙材廠商以這些不實單據向三總請款核發，扣除自身成本，其餘溢領差額都交給李男等人當回扣，李男甚至把自己診所的牙材成本，用這種方式轉嫁三總負擔。此外，時任三總牙科部口腔顎面外科上校主任醫師陳元武、中校主任醫師莊傳宗與聘僱醫師周韋廷，也涉浮報批價，6名牙醫涉藉此A走三總共190萬餘元。

檢調先後發動4波搜索約談，此事震撼軍方和醫界，李宗益到案被羈押禁見並被停役，富錦診所也因而歇業。檢方去年（2022年）9月依違反《陸海空軍刑法》、《貪污治罪條例》等罪嫌，起訴醫、商共23人。

李宗益、孔令瑜、徐允中和劉紹賢4人坦承非法兼差詐領健保醫療費，孔令瑜和莊傳宗否認詐取三總財物，李宗益、徐允中、陳元武和周韋廷4人承認造假批價浮報金額，但李宗益等人辯稱在本案不具備公務員身分。

由於被告人數眾多、案情各不同，北院第1波於今年（2023年）5月10日審結11人，包括周韋廷和1名牙材廠商，以及5家提供非法兼差機會與詐領健保醫療費的診所負責人與助理共9人，因認罪繳回犯罪所得，被依詐欺取財、偽造文書等罪各判刑7月到2年，均緩刑2年到5年，附加支付公庫2萬元到15萬元、並須完成法治教育2場次等條件。

▲▼三總牙醫集體收回扣案，主任醫師陳元武。（圖／記者劉昌松攝）

▲時任三軍總醫院牙科部口腔顎面外科上校主任醫師陳元武（前中）。（資料照／記者劉昌松攝）

北院今（23日）第2波審結，認定李宗益是本案肇始者、不宜輕恕，但李宗益、孔令瑜、徐允中、陳元武與莊傳宗5人雖為軍職牙醫，卻非辦理採購的總務、會計等專業人員，也不負責採購案的履約、驗收，不是《刑法》所定義的「公務員」，不能以《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物罪論處。

法官據此依詐欺取財、洗錢共152罪，合併判處李宗益6年6月徒刑、併科罰金20萬元，孔令瑜詐欺取財55罪合併判刑3年，莊傳宗詐欺取財2罪合併2年6月。陳元武、徐允中與劉紹賢3名軍醫因認罪，陳被依偽造文書罪判刑8月，徐、劉被依詐欺取財罪均判刑2年，3人各緩刑2年與4年，須支付公庫各2萬元與6萬元，並應完成法治教育課程各2場次。

另4名牙材商和診所負責人及助理，也因認罪各被依詐欺取財罪判刑2年，各緩刑3年到5年，並附加支付公庫5萬元到18萬元、各須完成法治教育2場次等條件，李宗益妻子本件涉案部分均獲判無罪，仍可上訴。陳元武的高姓臨床助理同案被起訴，今年7月不幸確診新冠肺炎離世，已先獲判公訴不受理。

ET快訊
日本商家列「6行為」超沒禮貌！遊客看完愣：我們正在毀掉日本
瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動！暖哭12萬人
女優「放送傲人巨球」謝台粉相挺
門牌誤編「劃進隔壁里」　400居民投錯里長！
超越北市！東大門夜市「停車30分鐘70元」被洗1星　花縣府回
快訊／鄭人碩意外受傷！經紀人證實停工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三總牙醫集體舞弊「均非公務員」　首惡是他152罪合併判囚6年半

快訊／台南21歲奧迪熱褲妹酒駕　遭撞女路人最新情況曝光

快訊／罰單開出！王陽明東區狂飆900萬BMW　1關鍵「無法」扣車

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐吃咖哩雞燴飯+四季豆

快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男施工突心臟痛　無生跡緊急送醫

快訊／台中文心路廂型車「騎上分隔島」　2車內線碰撞釀禍

私設小金庫招待衛福部長官旅遊　台東衛生局副局長貪污罪起訴

快訊／下班注意！國1高架圓山交流道「3車連環撞」　回堵4K

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

三總牙醫集體舞弊「均非公務員」　首惡是他152罪合併判囚6年半

快訊／台南21歲奧迪熱褲妹酒駕　遭撞女路人最新情況曝光

快訊／罰單開出！王陽明東區狂飆900萬BMW　1關鍵「無法」扣車

午後大雷雨遮視線！新店轎車撞護欄翻覆　玻璃破碎割傷駕駛

七夕匯款11萬遭阻　彰化男不願「老婆」曝光急刪對話

陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐吃咖哩雞燴飯+四季豆

快訊／法鼓山紫雲寺驚傳意外！男施工突心臟痛　無生跡緊急送醫

快訊／台中文心路廂型車「騎上分隔島」　2車內線碰撞釀禍

私設小金庫招待衛福部長官旅遊　台東衛生局副局長貪污罪起訴

快訊／下班注意！國1高架圓山交流道「3車連環撞」　回堵4K

分析／侯柯點頭喝咖啡卻再碰軟釘　郭台銘「狼來了」要演多久？

香蕉才排第二！營養師曝「水果含糖排行榜」減脂期要留意

日本商家列「6NG行為」超沒禮貌！遊客看完愣：我們正在毀掉日本

印度登陸「月球南極」全球第一　各國最想探索這裡原因曝光

黑男女友「喝水突心臟劇痛」！　急就醫曝近況：差點變天上小星星

給6成收益才願簽約！男團選秀冠軍「未出道就退團」公司怒曝證據

早晚身高不一樣！他驚吐「過這年齡」開始變矮：女生縮水更多

純網銀第2家！　將來銀行通過減增資26.43億　　

淡水門牌誤編烏龍「劃進隔壁里」　400居民投錯里長

艾里歐燃燒126球投9局　江坤宇10局再見轟

勇青蛙半個身體被吃掉　「雙腳卡門框」纏鬥樹蛇

社會熱門新聞

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

裴祥泉遺囑官司　邱瓈寬二審獲繼承

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

萬華電影主題公園驚見3公尺黃金蟒　警消合力制伏

21歲奧迪女酒駕撞擊行人命危！再撞小黃衝進騎樓

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人最新情況曝

即／貨車違規左轉！　21歲直行騎士慘死

BMW逆向輾撞4騎士！駕駛是前議員辦公室主任

「若還能賺到錢」　許常德：陳盈潔一定還給債務人

即／陳盈潔報到入監　教唆偽簽本票判囚3年2月

桃園3兄妹待超商一整天！警得知4寶媽又懷孕通報社會局

更多熱門

相關新聞

新北殯葬處集體收賄3053萬　21人起訴

新北殯葬處集體收賄3053萬　21人起訴

新北市立殯葬處今年初爆出集體收受賄賂，長期受殯葬業者以現金紅包行賄，配合指定時辰入塔、加快火化速度、協助往生者撿骨等等事宜，總計收受達3053萬1500元。新北檢今（23）偵結，調查共有21人全數認罪，已繳回犯罪所得2047萬7800元，依涉犯貪污治罪條例將火化場席姓班長等21人提起公訴。

美牙醫非洲狩獵旅行　竟獵殺妻子

美牙醫非洲狩獵旅行　竟獵殺妻子

他心臟衰竭靠心室輔助器爭取時間！等待9個月才順利心臟移植續命

他心臟衰竭靠心室輔助器爭取時間！等待9個月才順利心臟移植續命

彈藥炸斷手官兵最新病況！最快一個月後裝「電子仿生義肢」

彈藥炸斷手官兵最新病況！最快一個月後裝「電子仿生義肢」

詐建商2.65億！前特偵組檢察官與子被起訴

詐建商2.65億！前特偵組檢察官與子被起訴

關鍵字：

三軍總醫院牙醫軍職公務員詐欺取財詐領健保

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

「處暑」6生肖有極強好運

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

裴祥泉遺囑官司　邱瓈寬二審獲繼承

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面