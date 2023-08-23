三總牙醫集體舞弊「均非公務員」　首惡是他152罪合併判囚6年半

▲三軍總醫院前少校牙醫李宗益。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

三軍總醫院多名軍職牙醫前年（2021年）被查獲涉非法兼差詐領健保給付逾1700萬元，還有人勾結牙材廠商浮報價格向三總請款，甚至將個人診所採購成本轉嫁三總負擔，又A走190萬餘元，台北地院今（23日）第2波審結，依詐欺取財等罪判少校牙醫李宗益6年6月徒刑最重、其次為上尉牙醫孔令瑜3年徒刑、中校主任牙醫莊傳宗2年6月徒刑，另7名被告因認罪判刑各8月到2年、各緩刑2年到5年，餘1人無罪，均可上訴。

本案共有7名時任三總牙科部的牙醫涉案，其中6人為軍職，案發主因是時任少校主治醫師李宗益於2021年間，以妻子名義頂下富錦診所營業，李男頂替診所原負責人牙醫林伯勳名義看診，並用妻子帳戶轉帳提領製造金流斷點，1位患者曾在三總讓李男看診，到富錦就診認出李男提出檢舉。

▲三軍總醫院牙科部住院總醫師孔令瑜（中著藍衣者）。（圖／資料照）

檢調同年9月間搜索約談，查出李男2017年7月到2020年1月，先後在合聖診所與健哲診所非法兼差，用診所提供的醫師名義看診開處方，期間李男找三總軍醫同事劉紹賢打工，和診所共同詐領健保醫療費1200多萬元，2家診所各提撥50%或40%給李男2人當成兼差酬勞。

之後檢調又查出三總牙科部上尉住院總醫師孔令瑜，從2017年7月到2021年12月，在飛悅北大診所、美利亞診所非法兼差，和診所共同詐領健保醫療費346萬餘元，其中45%是孔男酬勞；另名三總少校主治牙醫徐允中，2018年12月到2021年5月在梵谷診所非法兼差，和診所共同詐領健保醫療費152萬餘元，其中50%是徐男酬勞。

但檢調擴大偵辦赫然發現，李男、孔男和徐男，還涉分別勾結與三總簽約的牙材廠商，將三總不接受的牙材品項，利用批價系統把金額灌進編碼E所代表的「技工費」，牙材廠商再設法拼湊出合乎三總契約對應的品項、數量，多半是假牙、齒模連工帶料費用。

▲時任三軍總醫院口腔贋復科中校主任牙醫莊傳宗。（圖／資料照）

牙材廠商以這些不實單據向三總請款核發，扣除自身成本，其餘溢領差額都交給李男等人當回扣，李男甚至把自己診所的牙材成本，用這種方式轉嫁三總負擔。此外，時任三總牙科部口腔顎面外科上校主任醫師陳元武、中校主任醫師莊傳宗與聘僱醫師周韋廷，也涉浮報批價，6名牙醫涉藉此A走三總共190萬餘元。

檢調先後發動4波搜索約談，此事震撼軍方和醫界，李宗益到案被羈押禁見並被停役，富錦診所也因而歇業。檢方去年（2022年）9月依違反《陸海空軍刑法》、《貪污治罪條例》等罪嫌，起訴醫、商共23人。

李宗益、孔令瑜、徐允中和劉紹賢4人坦承非法兼差詐領健保醫療費，孔令瑜和莊傳宗否認詐取三總財物，李宗益、徐允中、陳元武和周韋廷4人承認造假批價浮報金額，但李宗益等人辯稱在本案不具備公務員身分。

由於被告人數眾多、案情各不同，北院第1波於今年（2023年）5月10日審結11人，包括周韋廷和1名牙材廠商，以及5家提供非法兼差機會與詐領健保醫療費的診所負責人與助理共9人，因認罪繳回犯罪所得，被依詐欺取財、偽造文書等罪各判刑7月到2年，均緩刑2年到5年，附加支付公庫2萬元到15萬元、並須完成法治教育2場次等條件。

▲時任三軍總醫院牙科部口腔顎面外科上校主任醫師陳元武（前中）。（資料照／記者劉昌松攝）

北院今（23日）第2波審結，認定李宗益是本案肇始者、不宜輕恕，但李宗益、孔令瑜、徐允中、陳元武與莊傳宗5人雖為軍職牙醫，卻非辦理採購的總務、會計等專業人員，也不負責採購案的履約、驗收，不是《刑法》所定義的「公務員」，不能以《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物罪論處。

法官據此依詐欺取財、洗錢共152罪，合併判處李宗益6年6月徒刑、併科罰金20萬元，孔令瑜詐欺取財55罪合併判刑3年，莊傳宗詐欺取財2罪合併2年6月。陳元武、徐允中與劉紹賢3名軍醫因認罪，陳被依偽造文書罪判刑8月，徐、劉被依詐欺取財罪均判刑2年，3人各緩刑2年與4年，須支付公庫各2萬元與6萬元，並應完成法治教育課程各2場次。

另4名牙材商和診所負責人及助理，也因認罪各被依詐欺取財罪判刑2年，各緩刑3年到5年，並附加支付公庫5萬元到18萬元、各須完成法治教育2場次等條件，李宗益妻子本件涉案部分均獲判無罪，仍可上訴。陳元武的高姓臨床助理同案被起訴，今年7月不幸確診新冠肺炎離世，已先獲判公訴不受理。