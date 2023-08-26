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外送鹹水雞「點340元半雞套餐」他打看愣：只有7塊肉！留評論被刪

▲▼ 鹹水雞,鹽水雞 。（圖／資料照）

▲原PO買鹹水雞，份量讓他超傻眼。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，禮拜五的美好晚上，外送點鹹水雞，點了半隻雞以及一些配料共340元，打算在家好好享受一番，結果一打開餐點傻眼，因為上一次點過同一間，發現雞肉只有一點點，於是這次把肉夾出來，半雞的雞肉量居然只有4小塊，帶骨的雞皮則有3塊，份量少到讓他超傻眼。

原PO在PTT發文，「現在外送的鹹水雞都偷那麼大嗎？」外送點鹹水雞，周末難得奢侈一下，因為之前點過同一間，發現料跟價錢差距很大，不過上次已經吃完沒有拍照，於是這次想驗證看看是不是真的差很大；他點了半隻雞的套餐，以及其他配菜，共340元，還請店家將肉跟菜分開包。

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原PO表示，「店家不知道是怕被發現還是怎樣，不願意分兩包，這次還沒吃，特地夾出來分成兩盤拍照」。只見圖片中，裝著雞肉的盤子，裡面只有4塊雞肉，以及3塊帶骨的雞皮雞肉，明明點的是半雞，但是肉量卻讓原PO大傻眼。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO點半雞套餐。（圖／翻攝自PTT）

原PO指出，「之前買過現場的半雞，跟這個比份量差太多，還是其實這樣是正常的半支雞？」他也在店家的Google Maps上留下評論，希望可以改進，怎料評論卻被刪掉了，「下次不敢再點了」。

貼文一出，網友也覺得扯，「我都自己去買，討厭用外送」、「這看來只有一隻腿的肉量」、「半隻雞腿都比你的肉多」、「所以能自己買，我就不想叫外送」、「這是一隻營養不良的雞」、「份量和超商的59元雞胸肉差不多」、「外送被平台抽成太多，偷料超常見」、「有夠盤，這樣大概200元」、「被抽三成，X；只剩三成，O」。

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關鍵字：

鹹水雞外送半隻雞價錢份量雞肉

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