2023年議長盃高中職熱門音樂大賽　讓學生實現心中的音樂夢

▲「2023年議長盃高中職熱門音樂大賽」，26日下午進行決賽，文化局長謝仕淵、市議員蔡宗豪到場，為參與決賽隊伍加油打氣。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市議會主辦、社團法人中華民國青年音樂研習協會、台南市議員蔡宗豪服務處協辦之「2023年議長盃高中職熱門音樂大賽」，26日下午2至7時進行決賽，計有8隊晉級決賽，台南市文化局長謝仕淵、市議員蔡宗豪到場，為參與決賽隊伍加油打氣！

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台南市文化局長謝仕淵指出，很高興蔡宗豪議員邀請他參加台南市議長盃高中職熱門音樂大賽，文化不僅僅只是一個面向傳統，面向過去，不同的世代都有一種他們自己的表現，像今天的比賽，一個對於台灣音樂的關注，來回應不同世代的需求，希望今天這樣子的比賽，值得提供給我們許多同學，透過音樂來表達自己的想法，也是台南文化的一種方式，這個活動其實是具有這種文化的、創造性的意義。

蔡宗豪議員指出，我自己知道，高中玩樂團可能只是這個故事的前期，或是一個啟動，那想要當厲害的音樂老師、樂手，就是像我們的評審席的3位老師，其實音樂更不應該有政治的立場，其實音樂就是我們生活的輸出。

蔡宗豪說，身為過來人，這些知名樂團，他們還沒有成名之前，也是默默無名，可能在沒有售票的情況演出，只是很單純的累積一個表演的舞台經驗，所以希望能用在上台好好地表演，好好地享受這個舞台。當然今天這個活動是有比賽的，所以台下有專業的老師們，我們會給表現更好的學生們一個獎金，鼓勵大家繼續努力，他也鵲月向文化局長爭取的，希望可以讓我們台南的各位玩音樂的好朋友們，有一個更好的環境在台南發光，讓大家可以在玩音樂的路上可以更有支援，希望未來透過更多的政府力量，來支持我們台南在地的音樂人，讓我們一起完成的音樂夢想。

「2023年議長盃高中職熱門音樂大賽」，競賽象是全台南各大高中職學生（含應屆畢業生及五專前三年），從2023年7月1日至7月31日完成線上報名及影片投稿，並於8月12日公布晋級隊伍，8月26日下午2-7時，在勝安社區太陽能雨球場舉行決賽（演出歌曲為兩首不同曲目，不可超過或少於，可為組曲）暨頒獎典禮。

比賽更進行『人氣王票選』，在網站上點進照片後滑到喜歡的隊伍，幫他們留下一個讚來支持他們，為鼓勵年輕人展現自信與才華，照片總讚數第一名的隊伍可獲得「最佳人氣獎」獎學金鼓勵。讚數統計至26日比賽當日下午4時止。

經由各評審老師審核後，在數十組參賽隊伍中，決選出以下隊伍成功晉級決賽，晉級名單如下（依照報名順序）：宮美純掐、早安你好給我錢、趙氏陶藝、沙發馬鈴薯、壞了規矩我hold不住喔、Passion！、今天啟動了嗎、破冰船等隊伍。