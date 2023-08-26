長中網球隊屢創佳績　陳冠守全國青少年16歲級排名第一

▲台南市長榮中學網球代表隊2023年正式成軍，在教練鄭偉揚的帶領下，屢創佳績，校方在台南台糖長榮酒店舉辦慶功宴，宴請選手與家長。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長榮中學網球代表隊2023年正式成軍，在教練鄭偉揚的帶領下，屢創佳績，陳冠守同學榮獲2023年筑波木笑盃（A級）全國青少年網球錦標賽16歲組單打冠軍、何宸輝亞軍，陳冠守及林文詰雙打亞軍，何宸輝同學更獲選2023世青國手、郭載元及鄒少宇同學獲選2023聽障世界盃國手。

高一陳冠守同學榮獲2023年筑波木笑盃（A級）及全國青少年網球錦標賽16歲組單打冠軍。陳冠守同學在全國青少年16歲級排名中，排名第一。陳冠守同學表示，從5歲就跟著父母一起打網球，因為左手持拍的關係，以同樣左手持拍的網球名將納達爾為偶像。年僅16歲的冠守，不僅在全國排名第一，亞洲排名也是名列前茅，儘管如此，他卻不曾因此自滿而疏於練習，希望有機會能成為職業選手並進軍國際。

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目前全國青少年16歲級排名第四的何宸輝，榮獲2023年筑波木笑盃（A級）亞軍，更獲選2023世青國手。高二的何宸輝同學，從小學就愛打網球，至今10年仍對網球滿懷熱情，持續努力精進球技。宸輝最欣賞球員喬科維奇的韌性及球風，為了未來可以前往美國求學，並進入美國名校校隊繼續打球，目前除了練球外，還參加學校的語言精進課程，希望有一天可以揚名國際。

長榮中學網球代表隊的強力推手楊豊明先生，是長榮中學資深校友及前董事，熱愛運動的他，大力贊助長榮中學網球代表隊成立。僑居美國40多年期間常觀賞國際比賽，只要看到台灣選手就特別開心，盼望台灣運動選手能成為國際賽常客，跟全世界最優秀的選手同場競技。這一次，已86歲的楊豐明先生，更以行動支持台灣網球運動，親自到場為學弟妹加油，希望國人一起支持運動及運動選手，讓運動員能有更多的發揮空間。

為慶賀網球代表隊正式成立，並榮獲第21屆筑波木笑盃全國青少年網球錦標賽16歲A級賽冠亞軍佳績，長榮中學及楊豊名先生代表的楊氏基金會，於8月26日在台南台糖長榮酒店舉辦慶功宴，宴請選手與家長。