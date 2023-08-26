騎士闖紅燈新北狂飆3km！原來是酒駕　連吃10罰單...最高恐罰11萬

▲▼騎士闖紅燈三蘆狂飆3公里！警方一查是酒駕 最高可罰11萬 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

23歲謝姓男子日前在友人家中喝酒聊天，隔天清晨騎機車返家，途中騎經新北市蘆洲區一路闖紅燈，警上前攔查，謝男一路飆騎3公里，直到三重區重陽路一段才被警方攔下，警這才發現，他酒測值達每公升0.58毫克，後續依法帶回公危送辦，另開出10張違規罰單，最高可開罰11萬4300元以上並吊照2年，謝男最重恐罰11萬元以上罰鍰。

據了解，自由業謝男，這個月21日晚上在新北市蘆洲區友人家中喝酒聊天，翌日清晨5時許騎機車準備回家休息，途中騎經蘆洲區中山一路與永安南路口闖紅燈，警見鳴笛攔查，謝男拒檢加快油門一路沿著蘆洲區中山一路、三重區水漾路、重陽路逃逸，還沿路闖越紅燈、未依規定使用燈光號誌、不依規定駛入來車道，雙方追逐3公里，直到三重區重陽路一段120巷18號前才被攔下。

警方攔查，謝男酒測值達每公升0.58毫克，偵詢時謝男坦承酒駕，警詢後依公共危險罪嫌將謝男移送法辦。另謝男交通違規部分則開出10張罰單告發，並吊銷駕照2年，最高總罰鍰恐高達11萬4300元以上。

蘆洲分局三民所副所長侯鴻傑呼籲，飲酒後會造成反應能力下降，容易發生交通事故，過量飲用更有可能傷害腦神經，飲酒過後請善用代駕或大眾運輸工具，保障自己以及其他用路人安全。