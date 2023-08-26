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勒斃女友懸案！莽男人間蒸發　危樓白骨揭下落

利姓男子在談分手的過程中，用手機充電線勒斃李姓女友。

▲利姓男子在談分手的過程中，用手機充電線勒斃李姓女友。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

18年前，雲林一名利姓男子勒斃女友後逃往北部，從此人間蒸發，命案成了懸案。十多年後，雲林某危樓準備拆除時，發現一具白骨，警方公布特徵，利男的女兒主動聯繫，懷疑白骨就是父親，但DNA比對不符。

為了尋找利男，警方過濾全台無名屍檔案，結果發現命案後不久，新北板橋一處蓄水池出現的無名屍，特徵與利男相近，比對骨骸DNA，證實就是他。警方研判，利男畏罪自殺，因凶手現形，終於讓塵封十多年的懸案順利結案。

2018年2月，雲林斗六一棟危樓準備拆除，工人在現場發現一具上吊的白骨，由於旁邊沒有任何證件，警方為了確認死者身分，特別透過媒體公開其特徵，包括年約55歲，身高170公分，遺物有皮夾、發票、新樂園香菸、收音機、梳子等，希望家屬能與警方聯繫。

雲林一棟危樓拆除時發現白骨，輾轉讓一起懸案露出曙光。（翻攝Google Maps）

▲雲林一棟危樓拆除時發現白骨，輾轉讓一起懸案露出曙光。

當年承辦本案的現任雲林縣警局斗六分局偵查隊小隊長林瑞南說，一名利姓女子看到報導後向警方報案，指無名白骨可能是她失蹤十多年的父親，雖警方採集DNA比對不符，但最後卻意外讓一起塵封十多年的懸案宣告結案。

發現白骨後，警方公布死者的遺物，呼籲家屬出面指認。（翻攝畫面）

▲發現白骨後，警方公布死者的遺物，呼籲家屬出面指認。

廂內陳屍　車主失聯

原來，利姓女子的父親利維癸，2005年殺害李姓女友後，北上逃亡，從此人間蒸發，讓這起命案成了懸案。

林瑞南告訴本刊，2005年11月14日，雲林虎尾陳姓女子報案，說家門口一輛汽車發出惡臭，還流出血水，警方撬開行李廂，發現一具女屍，死者被人用手機充電線勒斃，並用睡袋的袋子綑綁，因身上沒有證件，無法確認身分，藏屍的汽車也未懸掛車牌，為確認車主身分，警方查詢引擎號碼，最後確認車主是住在屏東內埔的男子利維癸，但聯繫不上。

利姓男子死在新北板橋的蓄水池，被當成無名屍葬在公墓。（東森新聞提供）

▲利姓男子死在新北板橋的蓄水池，被當成無名屍葬在公墓。

警方詢問陳女，她一開始說不知道是誰的車，更不知道車上有屍體，但幾天後檢察官偵訊時，陳卻改口表示認識利男，但強調利男不知道她的住所，二人已有7年沒聯絡，她也不知對方的電話。檢察官追問原因後，她才表示7年前曾跟利男說過自己住在哪，但對方為什麼把車開到她家門口停放，她真的不知道。

涉嫌勒斃女友的利姓男子，犯案後逃亡至北部，人間蒸發。（翻攝畫面）

▲涉嫌勒斃女友的利姓男子，犯案後逃亡至北部，人間蒸發。

由於沒有明確證據證明陳女與命案有關，檢察官偵訊後將她請回，但要求警方暗中調查她跟利男的關係，包括二人的銀行帳戶、名下車輛、通聯紀錄等，結果發現陳女說謊，因為通聯顯示，二人案發前幾天還密集聯絡，就連屍體被發現的隔天，二人還有通聯紀錄，為什麼陳女要說謊？她跟利男、死者又是什麼關係？成了檢警必須突破的關鍵。

無人指認　警求神助

為了解開謎團，警方進一步偵訊陳女的女兒，她告訴警方，媽媽報案的前幾天晚上，這輛車就開到她們家門口停放，當時她有聽到關車門的聲音，隔天一早出門，也有看到這輛車。陳的女兒還表示，某天她起床就聞到那輛車發出很濃的臭味，中午出門經過車旁，還看到行李廂底有一灘液體，媽媽則拿衛生紙清理液體，還拿捕蠅紙放在行李廂底下。

利姓男子殺害女友後，將屍體藏在車子的行李廂。（東森新聞提供）

▲利姓男子殺害女友後，將屍體藏在車子的行李廂。

陳的女兒問媽媽車是誰的？陳女回答說是朋友借停，陳的女兒晚上回家時，發現車輛停放的位置改變，且行李廂蓋子上原本有一條史奴比圖樣的淡藍色浴巾也不見了，明顯有人動過，她雖然覺得奇怪，但沒有多問。

警方獲報後，在藏屍的車輛附近圍起封鎖線採證。（東森新聞提供）

▲警方獲報後，在藏屍的車輛附近圍起封鎖線採證。

廂屍命案發生後，警方雖立刻公布死者特徵，如身高、年齡、假牙等，但案情依舊陷入膠著，沒有家屬指認，為了早日破案，警方特別前往虎尾一間廟宇拜拜，求助神明，拜完沒多久，就有一名年輕男子來電，說他的媽媽已經失蹤好幾天，看到新聞後，覺得死者假牙的位置跟他的母親很像，警方一聽，立即要他到警局採集DNA，最後證實死者就是他的母親。

認屍的男子告訴警方，他媽媽姓李、53歲，為人海派、熱心，實在不知道為何會死在利男的車上？另一方面，為了釐清案情，警方也派人查訪車主利維癸的鄰居與家人，得知利男跟太太共生了二名女兒，但夫妻關係不佳，面對警方上門，利家二名女兒的態度並不友善，宣稱不知道爸爸的下落。

劈腿多女　犯後潛逃

訪查碰壁後，警方重回現場二次採證，結果在一棵樹下，發現一包東西，裡面有利男的保險證、相片、存摺、健保卡，還有死者看病的診所預約單，以及報案的陳女賣場會員卡。此外，鑑識人員也在車內找到陳女、利男、死者三人的指紋及毛髮。

死者的兒子告訴警方，同年11月10日早上11時，媽媽曾用利男的手機打電話回家，說中午不回家吃飯，之後便沒了音訊；死者的弟弟也告訴警方，說自己認識利男，利還曾送水果給死者母親，代表死者跟利男認識一段時間。

警方前往利姓男子的租屋處採證，尋找線索。（東森新聞提供）

▲警方前往利姓男子的租屋處採證，尋找線索。

警方深入調查後得知，死者與利男在一家診所認識，之後展開交往，但利男感情世界複雜，早與陳女外遇7、8年，包含妻子在內，他腳踏三條船。據相關線索，檢警進一步調查發現，陳女得知利男另結新歡後，要求他們分手，為了安撫陳女，利男才將李女約出，並在談判分手的過程中，不慎將對方勒斃，犯案後準備跑路，才把裝有屍體的汽車停放在陳女家門口，而陳女為了協助男友逃亡，還幫利男申請新手機門號，甚至租屋讓他躲藏，並把死者的金項鍊拿去典當，讓利男當作跑路費。

雲林一棟危樓拆除時發現白骨，警方獲報拉起封鎖線蒐證。（東森新聞提供）

▲雲林一棟危樓拆除時發現白骨，警方獲報拉起封鎖線蒐證。

警方掌握狀況後，趕到利男的租屋處搜索，但早已人去樓空，只找到一張利寫給死者的情書，內容提到：「我不能不和妳見面，我不見妳、生不如死！」根據陳女的說法，她向警方報案前一晚，利男就搭車到台北，之後用公共電話打給她報平安，隨即掛上電話，因利男沒把載有屍體的汽車開走，陳女無法處理屍體，加上陳的女兒發覺不對勁，所以才決定報案。

查無名屍　懸案落幕

根據手機訊號，警方發現利男最後逃到新北市板橋，雖然派人四處搜尋，但就是抓不到人，利男從此人間蒸發，李女命案因凶手未到案，無法偵結，成了懸案，檢方最後只能依藏匿人犯及贓物罪起訴陳女，法院審理後判陳一年刑期。

沒想到案發十多年後，因雲林斗六危樓拆除，意外發現無名白骨，讓李女命案露出曙光，雖然比對DNA確定白骨並非利男，但為了協助利男女兒找到父親，也希望塵封十多年的命案早日結案，警方全面搜尋年約55歲、身高170公分的無名屍。

當年承辦案件的雲林縣警局斗六分局偵查隊小隊長林瑞南，回憶此案時記憶猶新。（東森新聞提供）

▲當年承辦案件的雲林縣警局斗六分局偵查隊小隊長林瑞南，回憶此案時記憶猶新。

經長時間過濾比對，最後發現命案一個月後，新北板橋的高鐵蓄水池出現一具無名屍，特徵與利男相近，不過，這具無名屍已被葬在板橋第二公墓，為了確認身分，警方特別將骨骸取出，比對DNA才確認就是利男，研判他殺了女友之後，良心不安，最後畏罪自殺，塵封十多年的命案終於結案。

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