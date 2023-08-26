2023台灣青年法律人才實踐基地活動圓滿收官

記者趙禕/上海報導

經過一個月的實務操作，2023年「台灣青年法律人才實踐基地」活動圓滿落下幃幕。7位來自台灣的法律系在學生和畢業生在上海跟著帶教律師導師從處理各種案件的實踐中，帶著滿滿的收獲給自己的經歷寫下豐富的一頁。

▲2023年「台灣青年法律人才實踐基地」活動圓滿收官。

參加今年「台灣青年法律人才實踐基地」活動的七位台灣學生分別來自政治大學、東吳大學和東海大學，他們從7月23日開始，分別到上海多家律師事務所跟著他們的律師導師學習，在實務操作中映證他們在學校裡學習的理論知識，也從案件處理的過程中，真正體會生活中涉及法律知識的方方面面。

▲政治大學法律系碩士班民法組一年級學生鄧潔伃分享學習成果。（圖／記者趙禕攝）

在本次活動的結業儀式上，上海市台辦副主任王立新、靜安區委常委顧定鋆、華東政法大學黨委副書記唐波，以及帶教律師和50多位來自台灣法律界的人士一同出席見證學生們的學習成果，給他們最大的信心鼓勵。

▲多位來自兩岸的嘉賓一起見證學生們的學習成果。（圖／記者趙禕攝）

▼與會嘉賓為台青學員頒發「2023年台灣青年法律人才實踐結業證書」。

▼與會嘉賓為台青學員頒發「2023年台灣青年法律人才實踐結業證書」。

▼上海市台辦副主任王立新、靜安區委常委顧定鋆、華東政法大學黨委副書記唐波為評選出的優秀學員頒發「優秀學員獎」及獎學金。

靜安區委常委顧定鋆向參與本次活動的台灣學生表示，能夠參加這項活動的學生們都很幸運，在進入職場之前就有機會得到各領域的律師帶教，在上海的知名律師事務所實踐，了解兩岸不同的司法制度和律所文化；拓寬了視野，鍛煉了技能，增強了自信，這次法律實踐將成為學員們職業規劃的新起點。

▲上海市靜安區委常委顧定鋆。

這次的活動不但讓參與活動的學生在律師事務所實踐，也安排了很多活動讓學生們加深對上海的了解，他們也和華東政法大學的活動志願者結下深厚的友誼。

▲主辦方除了提供學生們實習之外，也為他們準備了各式各樣的活動。

「台灣青年法律人才實踐基地」活動從2016年開始舉辦，很多參加過活動的學生後來都進了大陸北京大學、清華大學、中國政法大學等高等學府繼續深造，也有些人進入上海的律師事務所工作，對學生的成長帶來很大的幫助。