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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確定選總統？郭台銘稱「最近大家就會知道」　競辦位置下周將出爐

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

近來傳出鴻海創辦人郭台銘陣營準備800台傳真機、買下全台250面看板，為連署獨立參選做準備，昨又有媒體報導，郭競選總部鎖定新北市板橋，且經地方人士介紹，可能設在板橋錢櫃對面的一棟5層樓房，被認為與國民黨2024總統參選人侯友宜較勁味濃厚。對此，郭台銘今（25日）下午回應，他還沒決定競辦設在哪，下周各位就知道。

據《NOWnews今日新聞》報導，郭台銘競總位置鎖定新北市板橋區，且有地方人士介紹板橋錢櫃對面的一棟5層樓房，目前與郭陣營洽談中；而該棟樓房目前為銷售中心，但9月底就將結束。報導也指，該位置與侯友宜競選辦公室只有600公尺的距離，被認為是直搗侯的本命區。

郭台銘25日下午到台北士林參加葫蘆寺中元普渡超薦大法會，並接受媒體聯訪。對於媒體報導上述競總設在板橋一事，郭台銘說，他還沒決定競辦設在哪，下周各位就知道。媒體追問，都講說有競辦，意思是確定投入參選總統？郭台銘說，最近大家就會知道。

近日除郭台銘陣營準備800台傳真機、買下全台250面看板，為連署獨立參選做準備的傳言外，郭台銘昨在新北土城五穀先帝廟進行廟口開講的尾聲，突喊「我出來選，大家給我相挺，好不好」，讓現場來賓相當驚訝。不過會後被問到此話是否代表要宣布參選了？郭則澄清，向「隱性選民」喊話而已。

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