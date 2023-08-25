他「跳進鱷魚池」幫人撿手機！2公尺揚子鱷秒逼近…路人直擊嚇歪





▲男子跳進鱷魚池幫人撿手機。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州動物園一名男子24日被拍到，跳下鱷魚池幫人撿手機，其間險些遭到鱷魚的攻擊，引發關注。25日，園方回應稱，男子是動物園工作人員，當時是對遊客提供幫助。

據《極目新聞》報導，張姓網友（化姓）表示，8月24日下午，他在逛杭州動物園時看到，一名女遊客的手機掉進了鱷魚池的水中。正當她不知所措時，一名男子翻越護欄下到鱷魚池，將手機撈了回來，該男子還險些遭到鱷魚的攻擊。

張男拍下的影片顯示，男子翻越和自己身高差不多高的護欄下到池內，用一根金屬棍撈水中的手機無果，於是趴下去用手把手機撿了起來。幾公尺之外的草地上趴著一隻約2公尺多長的鱷魚，見到男子後牠迅速爬了過來，似乎是準備對他發動攻擊。在周邊遊客的驚呼聲中，男子抓起手機站到水池上方的木頭上躲避，鱷魚從水中游了過去。

張男表示，那名男子和掉手機的女子並不認識，他不知男子是一名好心的遊客，還是園方工作人員。當時，張男只看到那一條鱷魚，不知道附近還有沒有其他鱷魚，無論如何，他都覺得男子的行為非常危險。

8月25日上午，杭州動物園工作人員表示，那名撿手機的男子是動物園工作人員，當時是對遊客提供幫助。至於池中鱷魚有多少條、是什麼品種、危險性如何，工作人員表示不便透露。

據《新京報我們》報導，園方透露，男子是動物園保育員，熟悉瞭解鱷魚習性。事發時是遊客手機掉入池內，向園方求助，保育員怕鱷魚誤食受到傷害，便下去撿拾。池內為揚子鱷，屬最小型鱷魚，對成人一般不會造成傷害。