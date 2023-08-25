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大陸 大陸焦點 特派現場

《中國好聲音》停播！　浙江衛視37字聲明曝光

大陸中心／綜合報導

大陸音樂節目《中國好聲音》爭議不斷，引發外界對於節目組的強烈指責。浙江衛視今（25日）正式宣布，「鑑於對觀眾和網友反應的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。​​​」

▲▼ 中國好聲音。（圖／翻攝自微博／浙江衛視）

▲《中國好聲音》停播。（圖／翻攝自微博）

隨著李玟在《2022中國好聲音》時的錄音檔和錄影現場側拍影片曝光後，大陸網友氣憤不已湧入《中國好聲音》官方微博平台要節目組出面道歉。而該節目的電視台浙江衛視貼文下也看得到許多討論聲，今天正式宣布由於正在調查觀眾和網友對《中國好聲音》反應的問題，所以決定暫停播出。

▲李玟。（圖／翻攝自微博）

▲李玟曾參與《2022中國好聲音》。（圖／翻攝自微博）

事實上．李玟生前在錄製《2022中國好聲音》，面對節目黑箱作業和不公平對待，自己所帶的學員明明分數更高卻沒有機會，氣得她在錄影當場就拍桌抗議，聽見現場觀眾加油聲還忍不住落淚，就是希望所有人都能在公平競爭下參加節目，而側拍影片中，還能清楚聽見一名女工作人員說「這不能在檯面上講」。

更令粉絲感到生氣的是，李玟的腳不能久站，卻被節目組刻意欺負，她為了幫助學員演繹完美舞台，即使撐到跌坐在舞台上仍專注演唱。王澤鵬20日痛曝17分鐘的螢幕錄影，可以聽見節目組刻意不告知彩排動向更改需求，也沒收他的手機，導致李玟只能夠硬撐。而李玟生前所屬的北京華納音樂23日上午表示，強調有責任替藝人爭取權益，也有保護義務，接下來會配合相關單位調查。

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