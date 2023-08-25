傳曾考慮取消台灣F-16V戰機訂單　美國務院否認

▲美國F-16戰機。（圖／CFP）

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

對於美國政府去年一度考慮取消售台F16V戰機訂單的傳聞，美國國務院指出，美國強烈支持台灣改造老舊的F-16戰機隊並取得新飛機的努力，這一傳聞並不正確。

美國國防安全合作署（DSCA）昨天宣布，美國國務院已批准一項對台軍售，將出售F16戰機「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）與相關設備，預估總額達5億美元。這是美國總統拜登（Joe Biden）上任後對台的第11度軍售。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）隨後發出新聞稿評論這項軍售時透露，拜登政府在去年時，因為認為不符合不對稱作戰策略，一度認真考慮取消對台的F-16V戰機項目，但由於法律難度過大，這項軍售案才得以持續。與此同時，美國政府的安全援助持續只集中在彈藥與系統維護。

對於韓儒伯的說法，美國國務院發言人以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時，否認這一說法。

發言人指出，美國強烈支持台灣改造老舊的F16機隊並取得新飛機的努力，這符合美國協助台灣維持足夠自我防衛能力的長期政策。過去8屆美國政府始終如一履行這項制策，有利於維持台海和平穩定。

美國政府在2019年宣布批准對台軍售66架新型F-16V戰機。當時預估2023年可取得美方首批交貨2架新機，所有66架新機預計2026年交機完成。

美國空軍5月時發表聲明指出，原定今年交付的首批戰機因遭遇「複雜開發挑戰」延宕，美國、台灣與負責製造的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）正積極努力來緩解延誤。國防部表示，延宕的主因是美方修正、改進飛行操控軟體，出廠時間改為明年第3季，全案仍依期程於民國115年底全數產製交機。