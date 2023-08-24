雲林最美處長網路吃播　卓宜姿曝「雲林良品」擬進軍跨境電商

▲在雲林縣政府被封為最美處長的卓宜姿，透過網路節目吃播，行銷「雲林良品」。（圖／翻攝庶民請上車，下同）

記者陳弘修／台北報導

雲林縣長張麗善上任後，積極打造本土優質品牌「雲林良品」，行銷雲林農特產品。在雲林縣政府被封為最美處長的新聞處長卓宜姿表示，「雲林良品」不僅提升了雲林農產品的價值，也積極地拓展海外市場，甚至在近期進軍跨境電商平台，將雲林的美味分享給世界各地的消費者。

為了讓更多網友與消費者知道「雲林良品」，卓宜姿23日也特別上了網路節目進行宣傳與吃播。卓宜姿表示，在這場精彩的直播中，網友很捧場，大家在線上互動熱絡，甚至有人敲碗要求再播一集。

卓宜姿說，她這次特別帶了多項「雲林良品」的好東西，包括雲林肉品市場自有品牌「雲饗豬」、飛上高空的VDS100%胡蘿蔔綜合蔬果汁﹑擁有神級鮮乳美名的「崙背鮮乳」，希望讓全台的民眾們透過節目看到產品，感受一下來自「台灣糧倉」最安全又安心的美味。

同時，她還準備了有雲林版威利旺卡「土庫驛可可莊園」、能入雞尾酒的純手工黑豆醬油「濁水琥珀」、台農57號地瓜片「阿甘薯叔」、堅持所有原料都來自雲林海線「李記烏魚子一口酥」、全國蜂蜜競賽頭等蜜得主「蜜蜂故事館」、無麩質純米「虎尾源順沒麥麵」、吃得到整隻蝦的「好蝦冏男鮮蝦炊粉」，以及雲林農會在中元節特別推出的「普渡箱」。

透過網路與觀眾互動，也有網友不停敲碗說要「吃播」，甚至當在線上幫忙介紹雲林好吃美食，當提到西螺麻糬時，卓宜姿也立即接了網友介紹的哽，順便推銷起雲林西螺米以及米製品，例如香米吐司、沒麥麵等無麩質產品，讓主持人現場聞到香味後直呼胃口大開。

在節目進行過程中，卓宜姿還應觀眾要求現場開吃「2022雲林縣神級滷肉飯節冠軍滷肉包」，網友留言直呼「要介紹全部才能下播」、「求介紹」、「團購開起來」、「肚子好餓」、「可以放送嘛!!! 今天的產品直接抽獎送觀眾」。

除了吃的「雲林良品」，卓宜姿也指出，雲林是宗教大縣，雲林縣長張麗善的順口溜是「香客轉遊客、遊客變常客」，這些年來，在張麗善和文觀處長陳璧君努力下，大批隨香信徒隨著不同的遶境、進香湧入雲林，豐富了雲林的宗教氛圍。然而，隨之而來的也是各宗教聖地的修繕和保護需求，像是西螺福興宮、土庫順天宮等，修築工程不僅是讓信徒有更好的參拜品質，是對當地文化遺產的珍視與守護，希望大家有機會一定要來雲林走走，感受雲林人文薈萃的信仰文化和藝術之美。