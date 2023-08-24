遊戲橘子又輸了！才被判賠丁特784萬　廣告不實抗罰200萬再吞敗

▲電玩實況主「丁特」（中）告遊戲橘子公司遊戲設定廣告不實，一審獲判賠784萬餘元 。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

電玩實況主「丁特」（本名薛弘偉）告遊戲橘子公司代理韓國手遊《天堂M》廣告不實，索賠2070萬餘元，一審士林地院日前判遊戲橘子須賠償784萬餘元，公平交易委員會另於去年（2022年）同樣以廣告不實為由，裁罰遊戲橘子台幣200萬元罰鍰，遊戲橘子提告抗罰，今被台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

公平會本件裁罰遊戲橘子的事由，是遊戲橘子2019年12月14日舉辦「【天堂M】NCSOFT原廠來臺玩家座談會」，在會中被玩家詢問「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？目前這些機率的設定是否都跟韓版相同？」遊戲橘子回覆「臺版機率都是跟韓國一模一樣的」。

公平會認為，事後調查確認台版與韓版的遊戲設定不同，遊戲橘子當時現場的回答，構成「就足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤之表示」的情事，已違反《公平交易法》第21條第4項準用第1項規定，據此裁罰新台幣200萬元罰鍰。遊戲橘子喊冤，自認只是代理商、不能更動遊戲設定，提起本件行政訴訟抗罰。

▲遊戲橘子公司在《天堂M》玩家座談會中，現場回答玩家表示台版與與韓版設定的虛擬寶物製作成功機率相同。（圖／公平會提供）

法官審理認為，遊戲橘子舉辦本案玩家座談會，目的是宣傳，並了解台灣玩家感想做為優化遊戲的參考，現場不僅透過臉書直播，事後還在《天堂M》官方YouTube頻道播放精華影片供大眾瀏覽，台版玩家最關注遊戲中「製作、抽卡、合成的機率是否與韓版相同」，遊戲橘子也認為重要並解答，足以影響台灣玩家願否花錢支持。

法官指出，遊戲橘子已承認《天堂M》遊戲中的「傳說製作秘笈（刻印）」，韓版製作成功機率為10%，台版為5%，可見遊戲設定確有不同，代表遊戲橘子在玩家座談會的說明，與事實不符，且足以引起一般大眾對遊戲內容產生錯誤認知或決定，將導致市場競爭機制失去原有效能，產生不公平競爭結果。

法官認定遊戲橘子本案違反《公平交易法》第21條第4項準用第1項規定：「不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」，公平會考量遊戲橘子實收資本額約17億元，本件違法動機與所生危害、2019年到2021年《天堂M》遊戲本身與遊戲中「紫布」銷售額等因素，裁罰200萬元並不違反比例原則，今判遊戲橘子敗訴，可上訴。

至於電玩實況主「丁特」提告一案，他在2021年直播自己玩《天堂M》製作虛擬寶物「紫布」過程，豪砸台幣414萬餘元，只成功約2.33%，跟官方所稱10%差距太大，憤而告遊戲橘子廣告不實、求償損失的5倍共2070萬6000元。

士林地院一審審理認為，遊戲橘子韓國開發團隊的產品經理等人，在本案玩家座談會，曾先後強調「可以跟玩家保證，台版機率都是跟韓國一模一樣」、「大家不用擔心我們去竄改機率」等語，代表遊戲橘子宣傳這款遊戲中包含紫布在內的製作、抽卡、合成機率，設定都與韓版相同。

遊戲橘子辯稱本案玩家座談會僅為韓國遊戲商、開發團隊來台與限定的45位資深玩家對話、不是宣傳廣告，遊戲橘子是代理商不能更動遊戲設定。士院審理不採信，認為「丁特」直播實測後，網友留言顯示玩家以為台版跟韓版設定一致，但台版實際成功機率僅約5%，「丁特」誤信而支出261萬餘元，一審上月（7月）21日判遊戲橘子應賠償包括《消費者保護法》懲罰性賠償在內共784萬餘元，可上訴。