催淚神作再現！「招財貓」幫主人變金幣後消失　網看哭：我只要貓

▲臉書粉專「Comic 名作復活」日前PO出《貓咪的金幣》催淚神作，滿滿回憶殺，尖端出版暌違近30年再度發行！（圖／尖端出版）

記者林育綾／綜合報導

日本漫畫家奈知未佐子的經典神作《貓咪的金幣》，描述「貓咪小玉」為了變出金幣給主人，身體越變越小，最終消失。近日臉書粉專「Comic 名作復活」PO出這一幕畫面，引發網友滿滿回憶殺。如今尖端出版社暌違近30年再版，推出5本全套，共75篇短篇漫畫，網友也紛紛留言「小時候看到哭！」、「現在只要貓在身邊」、「小時候的愛書！！新版必收」。

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《貓咪的金幣》漫畫貼文中，描述「貓咪小玉」為了變出金幣給主人，喃喃說著「拿走一點耳朵、拿走一點手，給我一些金幣！」過程中牠越縮越小，最終消失。許多愛貓網友紛紛留言「當年看到這篇漫畫，眼淚就飆出來了，沒想到過了這麼多年還能再看到這篇，心還是一樣痛」、「不要什麼招財貓，只要好好陪在我身邊」、「我願意用我的財富換回我兒子」、「我小時候看過這本，一看到這個回憶馬上湧上心頭」。

還有網友說「如果小玉是隻橘貓的話應該離消失會很久或根本不會消失，消失的速度比不上變胖的速度。基因壓制ww」粉專也回應，「所以招財貓都是白色的？ 你先還我眼淚來⋯⋯」

▲日本漫畫家奈知未佐子作品《貓咪的金幣》，經典故事讓網友再度看哭。（圖／尖端出版）

事實上這則經典漫畫，是由日本知名漫畫家奈知未佐子，在1994年出版的《貓咪的金幣》中所收錄的同名作品，作品到了1997年，更榮獲第26回日本漫畫家協會獎優秀獎，奠定了她在日本漫壇的地位。許多讀者看完後，也將小玉跟「招財貓」畫上等號。

為了實現讀者的期待，在幾經周折後，尖端出版再度獲得作者的授權，並於今年（2023）8月25日起再度推出《奈知未佐子典藏版套書》與單行本，套書共有5本《羊谷的傳說》、《天女的水酒》、《銀色的絲線》、《天使的吊鐘》、《貓咪的金幣》，總共75篇短篇漫畫。

▲日本漫畫家奈知未佐子作品，暌違近30年再版！（圖／尖端出版）



尖端出版介紹，奈知未佐子1951年生於神奈川縣，從擔任助手開始踏入漫畫圈。1984年以單篇作品《羊谷的傳說》開始活躍於日本漫畫界，擅長將日本民間故事與童話世界融合，創造出形象獨特、鮮明的可愛角色。

她的作品奇幻中帶著溫馨，故事劇情更探討人際關係、金錢物質、道德價值等議題，深刻寓意讓人讀完後低迴再三，適合各年齡層讀者，更是在歷經時間考驗下，依然能撼動人心的經典之作。

▲尖端出版再度獲得作者的授權，並於今年（2023）8月25日起再度推出《奈知未佐子典藏版套書》與單行本。（圖／尖端出版）



首刷單行本與套書，都附贈由奈知老師親自繪製及上色的「彩色畫卡」，難得的是，她還為台灣讀者獨家全新繪製「複製簽繪卡」（套書限定），讓讀者重拾單純美好的閱讀體驗，找回年少時的感動。

網友看了漫畫再出新版的消息，也紛紛留言「小時候的愛書！！新版必收！」、「奈知未佐子！！！小時候很喜歡她的書」、「「超喜歡這個系列！小時候看過印象深刻，但不知道作者始終不知道怎麼找起，謝謝你讓我找回來～」