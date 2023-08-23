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彰化大善人找到了！捐4000萬土地讓縣府蓋衛福大樓　身分是廟公

▲▼「彰化大善人」找到了。（圖／彰化縣政府）

▲「彰化大善人」找到了，原來是應靈宮的廟公王錫堅老先生。（圖／彰化縣政府）

記者柯振中／綜合報導

彰化縣府想在永靖鄉蓋一棟衛福大樓，先前因為土地問題，遲遲找不到適合的地點，後來有名「大善人」捐出名下400餘坪的土地，解決了縣府的困擾。對此，縣府23日召開捐贈感恩記者會，「大善人」的身分也隨之曝光，原來是「應靈宮」的廟公王錫堅。

彰化縣府23日召開永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓土地捐贈感恩記者會，縣長王惠美、鄉長魏碩衛、捐贈者王錫堅先生，以及應靈宮管理委員會副主委王武信等人共同出席。

王惠美表示，王錫堅老先生當時集眾人之力籌建應靈宮，建成後剩餘的款項拿來購買附近的土地，一共400多坪，總價格目前約4,000多萬元，如今衛福大樓有需求，王錫堅老先生將土地捐出，讓縣府能夠順利興建，未來能夠提供在地鄉親衛生、醫療、保健，以及長照、社福等優質服務，希望未來能夠成為永靖的新地標。

▲▼「彰化大善人」找到了。（圖／彰化縣政府）

▲▼王錫堅老先生捐出了400坪、價值4,000萬元的土地，讓彰化縣府能在永靖鄉興建衛福大樓。（圖／彰化縣政府）

▲▼「彰化大善人」找到了。（圖／彰化縣政府）

王錫堅老先生的弟弟、應靈宮副主委王武信提到，4、50年前父親住在附近，因為身體不適、一直治不好，於是想將神明請到家中扶乩，不過神轎經過這塊土地時停下來，給予了「這塊土地不乾淨、需要興建廟宇」的指示，所以才興建了應靈宮。

等到廟宇興建完成，魏姓地主原先打算直接捐獻土地，不過廟宇興建時，有許多信眾樂捐，因此剩下的錢決定給予魏姓地主。此外，因為廟宇沒有戶口、也沒有管理委員會，土地只好登記在大哥王錫堅的名下，以前是集結眾人的力量，現在向應靈宮請示後獲得3個聖筊，才決定將土地捐給永靖鄉公所，讓鄉親都能受到照顧，不但能興建長照衛福大樓，以後也會有活動中心。

王惠美提到，想要興建衛福大樓，最難克服的問題就是土地，因為位置處於市區，地價較為昂貴，王錫堅老先生的樂捐，讓縣府省了大筆經費，目前設計圖已經完成，預計明年能夠到位，屆時民眾將有整合衛生、健身房、日照中心、育兒親子館、托嬰中心等功能的複合式大樓能夠使用。

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