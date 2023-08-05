　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大安區工人一踏出踩空墜B2亡！廁所位置害死人　北市追刑責

▲▼北市大安區一處工地於2日發生一起勞工墜落死亡案。（圖／北市勞動檢查處）

▲北市大安區一處工地於2日發生一起勞工墜落死亡案。（圖／北市勞動檢查處，下同）

記者董美琪／台北報導

北市大安區2日發生一起勞工墜落死亡意外，工人因上完廁所踩空從1樓摔到B2，當場血流滿地，送醫宣告不治；北市勞動檢查處已要求停工將追究刑事責任。

北市勞動檢查處表示，大安區一處工地2日12時53分許，發生一起勞工墜落死亡職業災害案件。工地將水泥自1樓吊運至地下2樓，當時1樓地面吊料口鐵板掀開，而流動廁所設置於吊料口旁，一名勞工如廁完畢，開門踏出流動廁所時，不察自吊料口墜落至地下2樓，墜落高度約8.5公尺，經送醫搶救仍宣告不治。

▲▼北市大安區一處工地於2日發生一起勞工墜落死亡案。（圖／北市勞動檢查處）

勞動檢查處處長梁蒼淇表示，勞檢處獲報後立即派員實施勞動檢查，結果發現1樓吊料口作業，高度2公尺以上的開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備而肇災，初步研判有違反職業安全衛生法第6條第1項暨營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，現場先令1樓至地下樓層局部停工，等復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。

梁蒼淇指出，如違反缺失與勞工死亡有因果關係，後續將追究雇主及現場相關人員刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將處30萬元罰鍰。

勞動局高寶華局長提醒，每年夏季是職業災害發生的高峰期，其中又以墜落災害所佔比例最高，北市7月起已發生3起勞工因墜落死亡的職業災害。事業單位應注意工作場所如有高處作業時，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設施，並提供勞工防止墜落的防護設備，以降低作業墜落風險。

ET快訊
中南部山區防大豪雨　明全台9地區停班停課
夏克立認：我有4間房！「遭黃嘉千阻擋賣屋」背千萬債務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大安區工人一踏出踩空墜B2亡！廁所位置害死人　北市追刑責

Toyz通緝資料傳外流　新北警回應了！

土石流淹沒南投「南豐村加油站」泥流灌超商　台14線霧社段坍方

黃子佼35萬交保！「王牌女律師」18年司法官經驗　背景曝光

快訊／高雄捷運公廁驚傳1男亡　警封鎖現場

快訊／新北五股4樓民宅火警！疏散15人…女屋主慌忙逃出急送醫

色人妻傳裸照嗨問「吃菜棒還吃肉棒」！綠帽夫見超色對話崩潰

亂尿尿勒斃運將！醉漢懺悔但否認殺人：常喝到斷片...裁定續押

警色問八大妹：要陪我那個嗎？　原因竟是被要求「不要掃黃」

黃子佼「6保鏢護送」應訊　檢發保護命令：禁騷擾被害人及家屬

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

夏克立遭黃嘉千友爆「根本超有錢」！　反控對方撒謊：有權力的人還欺負我

NONO遭罵人渣 小紅老師:講出不敢講的｜20230804 ET午間新聞

明仁會惡煞狠砸米粉湯店　T1聯盟新人簡賀宇遭上銬

黃子佼約妹拍照挨告　帽沿壓低快步進北檢複訊

2蒙面匪闖基隆社區電梯　女住戶遭電擊被搶走5萬

大安區工人一踏出踩空墜B2亡！廁所位置害死人　北市追刑責

Toyz通緝資料傳外流　新北警回應了！

土石流淹沒南投「南豐村加油站」泥流灌超商　台14線霧社段坍方

黃子佼35萬交保！「王牌女律師」18年司法官經驗　背景曝光

快訊／高雄捷運公廁驚傳1男亡　警封鎖現場

快訊／新北五股4樓民宅火警！疏散15人…女屋主慌忙逃出急送醫

色人妻傳裸照嗨問「吃菜棒還吃肉棒」！綠帽夫見超色對話崩潰

亂尿尿勒斃運將！醉漢懺悔但否認殺人：常喝到斷片...裁定續押

警色問八大妹：要陪我那個嗎？　原因竟是被要求「不要掃黃」

黃子佼「6保鏢護送」應訊　檢發保護命令：禁騷擾被害人及家屬

草地長出「有毛香菇」一碰還會動　真面目竟是超可愛睡姿

聯合國公布強尼喜多川性侵報告：傑尼斯數百人受害

26架載機「環形包圍」山東艦遭殲-15驅離　中美海上對決首度公開

大安區工人一踏出踩空墜B2亡！廁所位置害死人　北市追刑責

營養師曝「肥胖惡性循環」2大NG行為！不想越減越肥必做4件事

柬埔寨破獲今年境內最大K他命走私　逮捕6台灣人

祖克柏為單挑馬斯克　在住家後院「裝八角格鬥籠」讓老婆氣炸了

Toyz通緝資料傳外流　新北警回應了！

美網紅安德魯泰特涉性侵　羅馬尼亞法院解除軟禁

她聞到「發炎味道」老闆火速住院　一票人喊+1：身體差真的有味道

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

即／高雄捷運公廁1男亡　警封鎖現場

色人妻洗完澡傳裸照！嗨問：吃菜棒還吃肉棒

「白飯之亂」影響員工　熱炒店老闆確定辭職　

黃子佼交保　「王牌女律師」背景曝光

即／南投麗來飯店地基遭掏空恐塌

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

被控性侵獲35萬交保！黃子佼喊冤：合意性交

土石流淹沒南投南豐村加油站　泥流灌超商

溪水暴漲！南投守城橋塌成「鋸齒狀」

警色問八大妹：要陪我那個嗎？　原因曝光了

補習班倒閉　負責人半年後頭身分離死亡

黃子佼被控性侵　大小S要注意了

獨／明仁會狠砸米粉湯店　T1聯盟新人簡賀宇被移送

Toyz去醫院開刀沒到庭　遭檢察官發布通緝

更多熱門

相關新聞

涿州百人困工地2日　「水淹一樓」站高處求援

涿州百人困工地2日　「水淹一樓」站高處求援

暴雨停止後，河北涿州如今到處都是淹水，在中冶五礦的一處建築工地中，有上百名工友從1日受困至今，手機沒電也沒信號，無法和家人聯繫，只能靠吃麵包和喝水度日。目前救援隊正前往救援，然而來回一趟所需的時間超過一小時，加上搜救艇位置不多，因此只能頻繁往來，盡力與時間賽跑。

七期豪宅區驚傳墜樓　12年資深房東曝「不租年青人」主因

七期豪宅區驚傳墜樓　12年資深房東曝「不租年青人」主因

台中七期男18樓墜樓　頭身分離

台中七期男18樓墜樓　頭身分離

即／台北中正堂旁驚悚墜樓　男爆頭身亡

即／台北中正堂旁驚悚墜樓　男爆頭身亡

狗狗6樓陽台墜樓死亡　飼主被開罰

狗狗6樓陽台墜樓死亡　飼主被開罰

關鍵字：

大安區工地墜樓

讀者迴響

熱門新聞

中南部山區防大豪雨　全台9區停班課

羽生結弦宣布結婚　推特曝喜訊　

他大便次數突變怪！醫一照見「整片散開」：半年後過世了

即／高雄捷運公廁1男亡　警封鎖現場

色人妻洗完澡傳裸照！嗨問：吃菜棒還吃肉棒

卡努滯留沖繩員旅變10天　她哭：想回家

薔薔巴黎拍片「遭2路人挑釁罵bxxch」！　衝突場面曝光

即／大樂透3.16億頭獎一注獨得！獎落台中市

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

比老高更會賺！小茉「驚人收入來源」曝光

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

夏克立認：我有4間房！「遭黃嘉千阻擋賣屋」背千萬債務

艋舺阿龍炒飯老闆癌逝！享年48歲

「最美小三」曬美照⋯手裡放大一看是菸！　昔日淡定態度圈粉

「白飯之亂」影響員工　熱炒店老闆確定辭職　

更多

最夯影音

更多
熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上

熱狗曾寫歌DISS李玟「宣布封曲」！　認當年做錯...天后暖回：別放心上
小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

小孩對5盤壽司「吐口水」　藏壽司道歉認應對不足

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

花盆被丟狗大便她氣炸　調監視器一看瞬間靜默

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

成人展直擊！一哭二鬧三上悠亞　引退前來台...百人前泡湯

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

南韓隨機砍人至少14傷 男開車衝撞、殺進百貨狂砍

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面