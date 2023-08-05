大安區工人一踏出踩空墜B2亡！廁所位置害死人　北市追刑責

▲北市大安區一處工地於2日發生一起勞工墜落死亡案。（圖／北市勞動檢查處，下同）



記者董美琪／台北報導

北市大安區2日發生一起勞工墜落死亡意外，工人因上完廁所踩空從1樓摔到B2，當場血流滿地，送醫宣告不治；北市勞動檢查處已要求停工將追究刑事責任。

北市勞動檢查處表示，大安區一處工地2日12時53分許，發生一起勞工墜落死亡職業災害案件。工地將水泥自1樓吊運至地下2樓，當時1樓地面吊料口鐵板掀開，而流動廁所設置於吊料口旁，一名勞工如廁完畢，開門踏出流動廁所時，不察自吊料口墜落至地下2樓，墜落高度約8.5公尺，經送醫搶救仍宣告不治。

勞動檢查處處長梁蒼淇表示，勞檢處獲報後立即派員實施勞動檢查，結果發現1樓吊料口作業，高度2公尺以上的開口未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備而肇災，初步研判有違反職業安全衛生法第6條第1項暨營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，現場先令1樓至地下樓層局部停工，等復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。

梁蒼淇指出，如違反缺失與勞工死亡有因果關係，後續將追究雇主及現場相關人員刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將處30萬元罰鍰。

勞動局高寶華局長提醒，每年夏季是職業災害發生的高峰期，其中又以墜落災害所佔比例最高，北市7月起已發生3起勞工因墜落死亡的職業災害。事業單位應注意工作場所如有高處作業時，應設置護欄、護蓋或安全網等防護設施，並提供勞工防止墜落的防護設備，以降低作業墜落風險。