只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝　最新agnès b.冰可可特價70元

▲7-11 CITY TEA現萃茶新品「青梅冰茶」，即日起可享買2送2。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱要喝！就有超商即日起開賣2款重磅新品，喜愛濃郁口感的你，一定要喝這杯「agnès b.冰可可」，嚐鮮價只要70元；另外則是清爽又解渴的「青梅冰茶」，每日可享限量買2送2優惠，趕快把握便宜買。

7-11即日起開賣2款全新飲品，首推CITY CAFE「To b. by agnès b.經典冰可可」，全台限量34萬杯，融合巧克力、烤堅果及黑糖香氣，可可濃郁不甜膩，層次香醇濃郁，搭配手寫b.logo結合LOVE主題飲品杯，共有黑、白、紅3款顏色（隨機）。

▲7-11 CITY CAFE首度開賣「To b. by agnès b.經典冰可可」。



▲「To b. by agnès b.經典冰可可」香氣濃郁、口感十分有層次。



另一款為CITY TEA現萃茶「青梅冰茶」，四季春青茶結合台灣青梅與蔗糖蜜，再搭配複方麥芽糖及蜜餞甜香尾韻點綴，前段青梅香氣四溢，尾韻清爽酸甜不膩口。

7-11也針對以上2款新品推出優惠，即日起至8/28止，CITY CAFE「To b. by agnès b.經典冰可可飲品」單杯特惠價70元，每日限量1000組；CITY TEA現萃茶「青梅冰茶」則有買2送2，每日限量5000組，售完為止。

▲喫茶小舖推出「飲料免費喝」活動。（圖／喫茶小舖提供）

喫茶小舖25周年慶活動再一發，即日起至8/31限時祭出「找同歲朋友」優惠，只要是在1998年（民國87年）出生之消費者，於全門市憑證件（身分證、健保卡等）即可「免費喝琥珀桂花烏龍1杯」，把握機會開喝一波。