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女兒3歲失蹤！父母苦尋17年...再見面時竟是「對街鄰居」

失蹤17年的女兒（左）與母親（右）相認。（圖／翻攝自微博）

▲失蹤17年的女兒（左）與母親（右）相認。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

1999年8月，居住在大陸貴州的李姓夫婦發現3歲的女兒梅梅失蹤了，雖然急忙尋找，但卻沒有任何收穫。之後，李姓夫婦就開始了17年的尋女路途，但沒想到，找到最後，其實失蹤的女兒就住在對街的房子內。

根據陸媒報導，李姓夫婦育有2女，由於是從事市場零售的工作，每日都會在市場擺攤，擺攤時李姓夫婦都會將3歲的二女兒梅梅帶在身旁。直到有一日，因為客人比較多，李姓夫婦一陣忙碌後，就突然發現「梅梅不見了」，雖然心裡面想著「女兒可能等等就回來了」，但2小時過去後，一直不見女兒的身影，李姓夫婦就開始焦急的尋找，但卻沒有任何結果。

事後，李姓夫婦雖然有報警，但警方認為，梅梅可能遭到人口販子拐帶走，而且線索實在太少，找回來的機率十分渺茫。但即便如此，李姓夫婦還是展開了尋找愛女的旅程，他們開始自製尋人啟事，也四處向人打聽。但即便如此努力，還是沒有梅梅任何消息。

一直到另外一個女兒香香長大、開始接觸網際網路後，香香在網路上發現了一個尋人平台，他便將妹妹梅梅的資料上傳上去。沒想到，尋人平台的工作人員發現，梅梅的情況跟一位名叫「賈敏」的女子的遭遇十分相像，於是就把賈敏的資料調出來看。這一查讓工作人員相當傻眼，因為賈敏的居住地址其實就在李姓夫婦現居地的隔壁條街而已。

為了避免發生誤會，尋人平台的工作人員決定親自拜會賈敏，他們發現賈敏時，賈敏已經是2個小孩的媽了。賈敏表示，自己清楚知道自己是被別人收養的，他對原生家庭的印象只有父親是賣鞋子的。自己雖然曾試圖尋親，但考量要養育兩個小孩的現實，自己早就放棄了。

賈敏描述，自己的養父正在坐牢，丈夫則是在外地打工，已經有兩年不曾返家了。但賈敏也強調，養父對他很好，不曾打罵過，把他當作親生女兒對待。

後來工作人員將找到香香的消息告訴李姓夫婦時，李姓夫婦也十分訝異，原來失蹤多年的女兒其實就在自家附近，在工作人員的協助下，李姓夫婦先是與賈敏進行了DNA鑑定，最後證明，賈敏的確就是李姓夫婦失蹤17年的女兒梅梅。

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