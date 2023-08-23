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社會 社會焦點 保障人權

遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為在健身錯失良機

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲殺了前妻新歡的何男（右二）被警方逮捕。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名何姓男子發現前妻疑似結交新歡吳姓男子，吳男還穿著內褲在臥室酣睡，盛怒之下取水果刀狂砍吳男131刀，再用健身吊環勾在門把，前妻返家時發現大門反鎖，聽見吳男以微弱氣力說「我快沒氣力了」，誤認在健身離去，錯過救人機會。一審判處何男無期徒刑，案經上訴高等法院高雄分院，今(23日)上午仍維持原判，仍可上訴。

回顧此案，何男認為姚姓前妻在離婚前就搞外遇，之後又陸續因簽訂不合理的離婚協議書、趕出家門、子女扶養權、房產等問題爆發多次爭吵，去年5月6日早上9時許前往姚女住處找人理論。

▲▼苓雅殺人命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何男持雙刀砍殺小王。（資料圖／記者陳宏瑞攝）

然而何男開門卻發現前妻的吳姓男友穿著一條內褲躺在床上睡覺，失控持水果刀刺向吳男，一共砍殺131刀，途中還曾用健身用吊環連接尼龍繩綁住吳男的頸部，再將吊環勾在廁所門把上，導致吳男最終因失血過多、窒息死亡。

事實上，在事發約18分鐘後，姚女曾返回住處，她發現大門反鎖無法進入，敲門聽見吳男以虛弱聲音發出「我快沒氣力了」，誤以為是男友在健身的喘氣聲，隨後離去，何男則趁機清理血跡，但血量過多根本無法清理，決定踏上逃亡之路。

▲▼高雄情殺命案嫌犯逮捕畫面。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲何男砍殺小王逃亡1天後，躲在電梯夾層被逮。（圖／ETtoday資料照）

當日中午12時多，姚女再度返回住處，才發現男友倒在血泊中，立刻報警，而何男逃亡1天後，在鼓山火車站旁身障電梯上方空間查獲躲藏被警方發現逮捕到案。

一審法官考量何男犯後坦承犯行，沒有前科，是因情緒管理不當才犯下殺人重罪，若施以長期監禁、教化，應足使其能深入反省，調整其性格，尚非全無教化之可能，因此依殺人罪判處他無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴高雄高分院，今日宣判結果仍判處何男無期徒刑，仍可上訴。

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