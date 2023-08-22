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碳費徵收再延1年！氣候變遷署揭牌　新署長：預計2025年開徵

煙囪，空汙（圖／視覺中國CFP）

▲環境部氣候變遷署今揭牌，署長蔡玲儀表示，預計2025年開始實際徵收碳費。（示意圖／CFP）

文／中央社

環境部氣候變遷署今天正式揭牌，關於碳費徵收的期程，署長蔡玲儀表示，目前規畫以明年2024年的排放量做為基準計算，2025年實際徵收；並會配合自主減量計畫提供優惠費率。

環境部組織法經立法院三讀通過，並奉總統5月24日公布，行政院環境保護署在今天改制為環境部，正式揭牌運作，同時舉行環境部部長布達典禮。而環境部旗下氣候變遷署並於同日下午揭牌。

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關於外界關心碳費徵收的相關問題，氣候變遷署長蔡玲儀於揭牌後接受媒體聯訪後表示，7月有先與工總、各產業公會溝通，關於碳費徵收規畫的大原則。

蔡玲儀指出，目前規畫以明年2024年的排放量做為基準計算，2025年實際徵收。

然而，碳費原訂是以今年的碳排放量為基準、明年正式收費。她解釋，由於還在訂定相關子法，基於法律不溯及既往的原則，因此才會以明年的碳盤查量為基準，2025年正式收費。

▲▼ 環境部氣候變遷署成立揭牌典禮。（圖／環境部提供）

▲環境部氣候變遷署今揭牌，由蔡玲儀擔任首任署長。（圖／環境部提供）

至於是否會影響台灣企業被歐盟課徵碳邊境調整機制（CBAM），蔡玲儀指出，歐盟目前訂定CBAM在2026年徵收，要申報的產品若在生產國已經實際繳交碳費就可以折抵，因此台灣在2025年徵收碳費是可以銜接CBAM的時間。

蔡玲儀進一步說明，碳費並不是單一費率，碳費徵收對象可以提出自主減量計畫，適用優惠費率，因此9月也持續與產業討論碳費、自主減量計畫如何訂定。

蔡玲儀指出，不同產業會用不同、多元的指標來訂定自主減量要求。她舉例，半導體業可能有7、8成碳排是來自於用電，另外還有含氟氣體排放，因此對半導體業的自主減量計畫就是增加綠電、再生能源的使用，另外就是控制、降低含氟比例，可能是好幾個指標，來做為自主減量的目標。

蔡玲儀表示，氣候法有12項子法持續在修訂，有部分已經預告的，會依原訂期程走完，再向環境部長報告、公布施行；至於尚未預告的如碳權交易辦法，預計還是維持11月預告；自主減量計畫、碳費徵收辦法和碳費委員會設置要點草案等，會拚今年底前預告、明年第一季前公告施行。

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