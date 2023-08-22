國內22萬人不知已罹糖尿病！　國衛院新研究：1數值異常就要警覺

▲糖尿病患者注射胰島素。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

糖尿病是台灣國人十大死因第6名，一年有約1.2萬人因糖尿病死亡，目前國內有超過250萬名患者，而國家衛生研究院發現，未診斷糖尿病標準化盛行率約1%，也就是估計有22萬人不知道自己患有糖尿病，應在空腹血糖值大於100時就要警覺。

國衛院群體健康科學研究所研究員鍾仁華團隊，利用台灣人體生物資料庫資料串接全民健康保險資料庫，估算台灣在2012至2020年間，未診斷糖尿病和空腹血糖值異常（IFG）的盛行率及其趨勢，並使用機器學習演算法，從140份問卷變項中挑選重要的預測因子，並建立風險預測模型，用於預測未診斷的糖尿病組、空腹血糖值異常組和健康組，提高準確率。

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研究團隊從台灣人體生物資料庫中64,875位個案分為，2012-2014、2015-2016、2017-2018和2019-2020四個年份組別，並定義在招募時的問卷調查中自述已有1型、2型或妊娠糖尿病的患者，或是健保資料中有糖尿病診斷者為「已知糖尿病」；而「未診斷糖尿病」指的是不屬於上述「已知糖尿病」類別的個案，但他們在招募時的血液測試結果符合糖尿病標準（即空腹血糖值 ≥ 126 mg/dl和HbA1c ≥ 6.5%）。

依世界衛生組織的標準定義，空腹血糖值異常為非糖尿病，但空腹血糖在110和125 mg/dl之間的個案（IFG_110），研究團隊另根據美國糖尿病協會的標準（即空腹血糖在100和125 mg/dl之間）定義空腹血糖值異常（IFG_100）。

研究發現，男性的未診斷糖尿病率和空腹血糖異常的粗盛行率通常都高於女性，且會隨著年齡增長而增加，2012-2014、2015-2016、2017-2018和2019-2020年的未診斷糖尿病的標準化盛行率分別為1.11%、0.99%、1.16%和0.99%，此外，4個組別的IFG_110的標準化盛行率分別為4.49%、3.73%、4.30%和4.66%，而IFG_100的標準化盛行率為21.0%、18.26%、20.16%和21.08%。

研究團隊並未在這些年份中，觀察到未診斷糖尿病或空腹血糖異常的盛行率有明顯地增加或減少趨勢，並找出年齡、性別、BMI、腰臀比（WHR）、自述高血壓、糖尿病家族史、教育程度、嚼檳榔為重要預測因子，也找出預測未診斷糖尿病和空腹血糖異常的重要風險因素。