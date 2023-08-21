宮女搶破頭「幫皇帝沖龍溝」超羞秘辛曝！　每天早上幫他來2泡

▲皇帝的生活非常講究。（圖／翻攝自百度百科）

大陸中心／綜合報導

古代皇帝貴為九五至尊，生活起居都由宮女、太監悉心照料，吃喝拉撒睡一手包辦，一點也不能馬虎。舉例來說，皇帝一早起來最重要的就是「沖龍溝」，尿尿完還要有人幫忙「甩龍頭」，雖然看似低等又害羞尷尬的工作，卻是讓宮女搶破了頭。



在元朝時期，就有書籍記載：「凡飲食訖，輥以濃茶漱口，煩膩既去，而脾胃自和，凡肉之在齒，得茶漱滌，不覺脫去而不煩挑剔也。」到了清朝，皇帝每天起床後，第一件事就要刷牙漱口，當時美化稱之為「沖龍溝」，宮女會將青鹽塗在皇帝牙齒上，再用茶水漱口。



漱口的水其實都是用頂級的茶葉泡製而成，第一泡都會先倒掉，第二泡才是拿給皇帝漱口，而這些茶葉雖然已經經過2次沖泡，口感略微降低，但對於一般老百姓來說，還是極為貴重的好茶，負責服侍的宮女們都會搶著替皇帝「沖龍溝」，就可以把這些用過的茶葉曬乾偷偷運出紫禁城，到民間再賣一筆好價錢。

不只如此，替皇帝沖龍溝還有另一個好處，由於可以近身服侍皇帝，若有幸被皇帝相中寵幸，就可以一夕飛上枝頭，成為後宮嬪妃，這也讓不少宮女在接近皇帝時羞紅臉，舉止小心翼翼，期待著能有出頭的一天。

▲皇帝每天起床都要沖龍溝。（圖／翻攝自微博）