迎接中秋節！超商開賣「10款文旦新品」　門市爽吃免剝皮文旦盒

▲7-11開賣最新文旦禮盒、以文旦製成的農產品。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下個月即將迎來中秋節假期，同時也是文旦盛產季節，就有超商於線上率先開賣新鮮直送的文旦禮盒、以文旦製成的農產品等超過10款新品，不管是單入還是整箱規格通通都有，方便滿足小家庭或是送禮需求，實體門市則將在9月起開賣「免剝皮老欉文旦盒」，衝超商就能享用多汁味美的柚子。

7-11今年與農糧署合作，引進與在地農民契作、具有產銷履歷認證的多款文旦禮盒，從單入、2入裝到重達5台斤的整箱規格均有，其中最特別的是，9月起全台門市將陸續開賣嚴選老欉文旦、免剝皮的即食鮮果盒「麻豆剝皮文旦盒」，以及搭配紅柚的「麻豆雙色剝皮文旦盒」。

▲7-11門市也將在9月起販售免剝皮的即食鮮果盒「麻豆剝皮文旦盒」以及「麻豆雙色剝皮文旦盒」。

不僅如此，新品還有超商通路獨家販售的「柚兒雙柚禮盒2入裝」，一次可以品嚐紅柚、文旦兩種品種。另外，7-11即日起也於預購誌特別引進平均樹齡超過40年的「西湖水通伯50年老欉文旦」、「麻豆郭家40年御用老欉文旦」；i划算平台則能買到蜂蜜柚子吸凍飲、柚子蔘等多款以文旦製成的農產品。

▲夏季最新「芒果青」手搖杯開喝。（圖／春陽茶事提供）

春陽茶事最新「芒果青」開喝，選用芒果結合松柏嶺採摘青茶，每一口都能喝到果香、茶香四溢，最後再加上整球芒果雪酪冰淇淋，增添冰涼口感，即日起正式上市，至8/22前凡於門市購買2杯芒果青即可享77折優惠，小確幸快收下。