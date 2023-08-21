限時2天！超商美式「買2送2」爽喝　哈根達斯任選買10送10

▲7-11門市限時開賣「濃萃拿鐵買2送1」、「濃萃美式買2送2」以及「卡布奇諾熱咖啡(大)買2送2」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

最浪漫的七夕情人節（8/22）即將到來，就有超商推出限時「美式買2送2」、「卡布奇諾買2送2」等咖啡飲品優惠，快買來與另一半一起喝增進感情，同步還有「哈根達斯買10送10」優惠，可搭配店內滿額立折活動，買越多省越多。

7-11門市至8/22前推出七夕咖啡優惠，品項有「濃萃拿鐵買2送1」（冰熱任選）、「濃萃美式買2送2」（冰熱任選）以及「卡布奇諾熱咖啡(大)買2送2」。

不僅如此，7-11門市至8/22前還有滿額折扣優惠，只要購買指定啤酒、冰品、糖果或巧克力，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，消費滿222元立折22元，像是哈根達斯雪糕/迷你杯任選買10送10或金莎5粒裝第2件6折皆可搭配滿額折扣優惠，折上折省更多。

▲7-11推出「哈根達斯買10送10」，還可搭配滿額立折優惠。

萊爾富門市則是推出「七夕情人節咖啡優惠」，8/18起至8/22止連續5天，「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式」下殺買1送1；不僅如此，萊爾富門市即日起至8/22止還有巧克力優惠，金莎指定商品任選2件8折。



▲萊爾富門市推出「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式買1送1」。（圖／萊爾富提供）

