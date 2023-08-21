　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時2天！超商美式「買2送2」爽喝　哈根達斯任選買10送10

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市限時開賣「濃萃拿鐵買2送1」、「濃萃美式買2送2」以及「卡布奇諾熱咖啡(大)買2送2」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

最浪漫的七夕情人節（8/22）即將到來，就有超商推出限時「美式買2送2」、「卡布奇諾買2送2」等咖啡飲品優惠，快買來與另一半一起喝增進感情，同步還有「哈根達斯買10送10」優惠，可搭配店內滿額立折活動，買越多省越多。

7-11門市至8/22前推出七夕咖啡優惠，品項有「濃萃拿鐵買2送1」（冰熱任選）、「濃萃美式買2送2」（冰熱任選）以及「卡布奇諾熱咖啡(大)買2送2」。

不僅如此，7-11門市至8/22前還有滿額折扣優惠，只要購買指定啤酒、冰品、糖果或巧克力，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，消費滿222元立折22元，像是哈根達斯雪糕/迷你杯任選買10送10或金莎5粒裝第2件6折皆可搭配滿額折扣優惠，折上折省更多。

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「哈根達斯買10送10」，還可搭配滿額立折優惠。

萊爾富門市則是推出「七夕情人節咖啡優惠」，8/18起至8/22止連續5天，「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式」下殺買1送1；不僅如此，萊爾富門市即日起至8/22止還有巧克力優惠，金莎指定商品任選2件8折。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市推出「Hi Café特大杯冰檸檬風味美式買1送1」。（圖／萊爾富提供）

ET快訊
LIVE／侵犯女童拍百片惡男跳窗亡　醉撞太魯閣！撞擊瞬間曝光
快訊／竹縣政府前　驚見大天坑！
超辣女醫辣照勸世別當「猴子」！　自曝：撲街幾次
好市多「超神美食」回歸！　一票暴動：好久沒看到
賴清德支持度4成3「太離譜」　他抓疑點：抽樣失真還是策略性民
太魯閣號被撞！　370旅客「懸空接駁」畫面曝
一週「激戰前後任」懷孕！　她急問「誰的」醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物網推「中元普渡攻略」5折起　消費滿額加碼抽獎100%中獎率

限時2天！超商美式「買2送2」爽喝　哈根達斯任選買10送10

情人眼中你是哪種Honey？七夕心測揭露你的甜系Honey屬性

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

萌娃從害怕溫泉魚到放開玩　老闆耐心引導網笑：園長？

陳奕迅揭《好聲音》不公內幕　有選手唱2次「導演叫我按一下」

雨中遊行怒吼「還路於民」　余爸爸：老天在為我們哭泣

理想混蛋合唱洪佩瑜《踮起腳尖愛》　雞丁遭虧「換主唱」：我先走了XD

高雄男載女網友車禍後丟包　一查竟是「12條通」通緝犯

東森購物網推「中元普渡攻略」5折起　消費滿額加碼抽獎100%中獎率

限時2天！超商美式「買2送2」爽喝　哈根達斯任選買10送10

情人眼中你是哪種Honey？七夕心測揭露你的甜系Honey屬性

英國研究：每晚睡不到5小時　死亡風險恐增25%

掏空公司3億「投資美光」慘賠　董座夫妻做假帳騙股東被起訴

同框賴清德後急喊「國民黨要加油」　陳錦祥：他選情很穩

狂咬Q彈西谷米、滑順布丁！　夏天限定「木瓜牛乳手搖杯」開喝了

墾丁最新打卡點！摩洛哥風粉色甜點店、隔壁就有沙灘秘境能玩踏浪

李玟腳痛到走不動…節目譏諷狂催：快點！　學員淚爆4惡行：毫無同情心

第6代「HONDA CR-V」撞測奪5星好評！ASEAN NCAP送測成績出爐

快訊／新竹縣政府前驚見天坑！瓦斯管線破裂　緊急封閉道路

綠色奇蹟 遠親不如「勁麟」

20公斤「魚王」被瘋搶！神秘買家出手126萬買下…下秒當場放生

消費熱門新聞

「山道猴子」主角是超商店員！業者回應了

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

只有3天！超商「10元烏龍茶」開賣了

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

限時2天！超商美式「買2送2」爽喝

快訊／好市多商品又出包！已下架363罐

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

藝人楊謹華　做新一代SMILE Pro

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

限時5天！超商咖啡「買1送1」

狂賣5億元！超商公開億元鮮食排行

速食店「3大銅板組合餐」連5天搶

口味任選！超商連3天霜淇淋買1送1

更多熱門

相關新聞

雙月食品社北投店開始試營運

雙月食品社北投店開始試營運

連續5年米其林必比登推介的人氣店家「雙月食品社」，北投店近日開始試營運，餐廳位於北投公園旁的光明路上，當地居民在得知消息後都表示「太棒了」，以後想吃不用再到台北市區。

迷客夏指定飲品買1送1爽喝3天

迷客夏指定飲品買1送1爽喝3天

盤點台北3家漢堡排專賣店

盤點台北3家漢堡排專賣店

開箱釜山最新P.ARK玻璃屋海景咖啡

開箱釜山最新P.ARK玻璃屋海景咖啡

台南安平飯店Buffet假日漲價192元

台南安平飯店Buffet假日漲價192元

關鍵字：

美食雲超商優惠七夕情人節咖啡優惠哈根達斯冰品優惠

讀者迴響

熱門新聞

《櫻桃小丸子》濱崎陳屍家中！

257人中獎不領1000萬　4張發票將到期

開第一槍！陸電台宣布：永不合作《中國好聲音》

兒童節目主持「小黃後座喇妹」畫面瘋傳！　認了是本人

電子大廠超時工作、沒加班費　新北重罰

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

大蛇丸點閱掉8成　謙虛2點回網評

涉侵犯國小女童　男開南大學畏罪墜樓亡

「側躺才睡得著」網爆共鳴！專家親揭2原因

妹子洗澡越來越臭「蓮蓬頭都是大便」

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

陸男游12公里　上岸報警：我投奔自由

被懷疑霸凌李玟！《好聲音》副導遭起底

全聯「七夕神物」上架！顧客試吃讚翻

林俊傑開唱「遭雷射筆直射」右眼炸紅！

更多

最夯影音

更多
避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞

避免送貨員丟包裹行為　屋主門口備冰水餅乾慰勞
師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

師傅抽水肥被事後殺價不付錢　客人放話「不然倒回去」他照辦

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

女英文點餐遇快嘴店員　對方一口氣唸21項飲品

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

57歲明星虎鯨剛退休就病逝　他搭直升機揭水族館醜陋真相

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

李玟學員爆《好聲音》設局陰謀！　她曝「全是黑幕」：導演太惡毒

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面