賴品妤嗆核電「重啟屁」燒到自己　他看賴勁麟請辭：好像懂了

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委賴品妤批評國民黨總統參選人侯友宜重啟核四政策，卻被發現其父賴勁麟擔任經營綠電的雲豹能源董事長，且期間捐贈政治獻金595萬元，對象多為民進黨公職，且以新潮流參選人居多，引發批評。如今，賴勁麟宣布請辭雲豹公司及旗下子公司董事長職務。資深媒體人謝寒冰質疑，民進黨總統參選人賴清德民調才突破天際，「賴勁麟幹嘛辭職？我好像看懂了什麼⋯⋯」。

謝寒冰說，今天台灣民意基金會公布的民調顯示，賴清德支持度43.4%創新高，形勢一片大好，賴勁麟卻忽然請辭雲豹能源董事長，「如果真的理直氣壯，真的越打越對賴清德加分，賴勁麟幹嘛辭職？我好像看懂了什麼⋯⋯」。

在野黨近期猛攻綠能議題，除了賴勁麟，國民黨台北市議員徐巧芯也揭露，雲豹能源其中一位獨立董事李退之，曾在賴清德任行政院長時當過農委會副主委，更幫過台南市長黃偉哲攻擊過前國民黨台南市議員謝龍介。對此，李退之21日稍早發出聲明，即日起辭去雲豹能源科技股份有限公司獨立董事一職。

沒多久，賴勁麟也宣布請辭，稱自己為避免政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，因為他們正在扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，並藉機醜化抹黑選舉對手，他已向雲豹能源董事會提出，辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。