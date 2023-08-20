平地猴騎車「解放雙手」做伸展！離譜影片曝　最重恐吞3萬6罰單

▲騎士行車一半解放雙手。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



記者柯振中／綜合報導

行車在路上務必遵守交通規則，否則吞下罰款的同時，還可能造成用路人危險。一名駕駛近日開車行經霧峰區林森路一帶，發現了2名機車騎士正在危險駕駛，其中一人更是直接放開雙手，影片引發討論後，警方也出面表示，最重可罰3萬6,000元，並且吊扣牌照6個月。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」近日分享了一段影片，有名駕駛開車行經霧峰林森路一帶時，遇見了2輛機車正在違規，一名騎士騎在了禁行機車的內側車道，完全無視大大個警告字詞。

▲▼騎士行車一半解放雙手，向前騎行了一段時間。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



至於另一名騎乘白色機車的騎士，則是放開雙手騎行，甚至還做出了類似伸展肢體的動作，完全不顧可能會發生的危險。

影片在網路上掀起討論，不少民眾對此出言撻伐。根據《自由時報》報導，台中市警霧峰分局霧峰派出所所長葉利德表示，畫面中的黑車騎士行駛禁行機車道，可處600元以上、1,800元以下罰鍰，白車騎士則是放開雙手、以危險的方式駕車，違反到交管理處罰條例，最重可開罰3萬6,000元，並且當場禁止駕駛、吊扣牌照6個月，民眾切勿以身試法。