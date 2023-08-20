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直擊／賴清德濕髮遊行挨嗆「政治作秀」　賴競辦：會嚴肅看待

▲▼副總統賴清德出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德今天率黨公職出席「還路於民大遊行」。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德今（20日）下午率黨公職出席民團發起的「還路於民大遊行」，宣示支持「2040年行人零死亡」願景後，冒雨步行約500公尺。《ETtoday新聞雲》直擊，賴清德從凱達格蘭大道及公園路交叉口附近的遊行會場出發，走到襄陽路口後再驅車離開，但卻有民眾疑因不滿維安，怒喊「政治作秀」、「來拍照的」等語嗆聲。

賴清德今天下午率領數十名黨公職參與「還路於民大遊行」，他提出「落實3大承諾」主張，除了本著道安、監理、交通、執法4面向，全面改善道路交通安全，也承諾未來結合在野及執政黨共同努力，預計明年底前先優先改善全台600個路口，最後，也表態支持主辦單位的宣言，包括2030年死亡降低50％、2040年結合社會力量達到零死亡等願景。

賴清德在致詞時談及，他身為執政黨一員，也是總統參選人，「我有責任來聆聽意見，也有義務未來落實每一項寶貴意見，達到實質上改善台灣交通安全」。

賴清德在致詞結束後短暫接受媒體聯訪，隨即與黨公職們一同參與遊行，手舉「挺行人，挺交通安全」的標語，不戴帽子、冒雨步行約500公尺，之後於公園路及襄陽路口搭車離開，沿途也與黨公職們一同高呼「挺民主，挺交通安全」、「還路於民」等口號，不過，《ETtoday新聞雲》現場直擊，疑似有民眾因不滿維安趕人，衝到維安所拉的封鎖線外圍，怒吼「賴清德政治作秀」，也有站在路邊的民眾困惑為什麼遊行隊伍停了下來，批評「拍照那麼認真？是作秀嗎？」

對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧說明，賴清德今日參與遊行，以行動支持並提出政策承諾，目的就是要聆聽社會大眾的意見，即刻落實改革，「對於遊行現場民眾的聲音與訴求，我們都會嚴肅看待」。

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