LIVE／還路於民大遊行登場！　拋五大訴求「賴侯柯郭都現身」

記者皮心瑀／台北報導

行人地獄憾事不斷上演，「行人零死亡推動聯盟」20日下午1點舉辦還路於民大遊行，號召上萬民眾上街，並拋出五大訴求，希望政府能給人民一條安全的路。值得注意的是，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲，以及潛在總統參選人鴻海集團創辦人郭台銘都將出席，這也是四人首度同場較勁，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲820還路於民遊行場地圖及遊行路線。（圖／行人零死亡推動聯盟）

為了擺脫台灣是行人地獄惡名，交通部日前在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，跨部會訂定短、中、長期計畫，宣示政府貫徹執行改善行人交通安全的決心，並清楚揭示道路交通事故死亡人數2030年前降低30%之目標，長期朝「零死亡願景」（Vision Zero）邁進，而「道路交通安全基本法」之立法，預定9月送立法院審議。

「行人零死亡推動聯盟」認為，行人零死亡願景始於行人安全，但人民要的不僅僅是「不要死」而已，更需要「好好走路、好好生活」，因此提出5大訴求，包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並、推動零死亡願景。

▲還路於民大遊行提出5大訴求。（圖／行人零死亡推動聯盟）

根據主辦單位公布的活動流程，中午12時左右，凱達格蘭大道便會封路，而下午1時左右攤位開市，2時46分郭台銘是以永齡基金創辦人身分率先上台致詞，3時27分為柯文哲致詞、3時32分為侯友宜致詞，而賴清德則安排於3時37分致詞；此外，台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟、台灣維新、時代力量也都會在政黨發言時間致詞。遊行部分，賴清德有規劃加入，但因為維安因素考量只會走到襄陽路，而民進黨秘書長許立明將率黨務主管走完全程。